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    Política

    Megarreforma en los descuentos: García logra acercamiento con senador UDI disidente y Walker queda como último escollo

    Con uno de los legisladores desmarcados relativamente controlado, el gobierno aún tiene que amarrar los 26 votos de senadores oficialistas y aliados para terminar el trámite legislativo de la iniciativa.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    KARIN POZO

    Tras realizar su cuenta pública en la comuna de Ercilla, La Araucanía -región a la que representó como senador-, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), regresó en automóvil a Santiago.

    Sin embargo, en el trayecto hizo una escala de índole político en Chillán, Ñuble, para reunirse con el senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien la semana pasada puso en aprietos a La Moneda al anunciar que no votaría a favor del último artículo que queda por aprobar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

    Se trataba de una disposición que establecía una compensación fiscal a los municipios por la menor recaudación de la rebaja de contribuciones.

    “No puedo concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, si no se toma una solución de fondo”, dijo el miércoles pasado Sanhueza en la Sala del Senado, lo que desmoronó completamente la estrategia del Ejecutivo de despachar a ley la iniciativa gubernamental.

    Aunque ese día, también por una descoordinación, estaba ausente el senador Enrique van Ryssselberghe (UDI), sin Sanhueza, el gobierno no tenía cómo aprobar el artículo en cuestión, ya que necesariamente requería de 26 votos en la Cámara Alta.

    No obstante, tras la cita con el ministro García realizada en Chillán, el legislador disidente de la UDI se abrió a apoyar la norma pendiente. “Yo espero una propuesta del gobierno (...) Si mi voto es decisivo aprobaré”, dijo Sanhueza en CNN.

    Esta mañana en Radio Duna, el senador UDI dijo que “mi intención nunca fue inhibir la compensación, sino que tenía que ver con plantear una realidad”, respecto del desfonde en algunas municipalidades. “Creo que el gobierno tiene la voluntad de ordenar la casa (...) El ministro García está preocupado y se está ocupando del tema”, añadió.

    Walker pendiente

    Con al menos ese desmarque relativamente controlado, el gobierno aún tiene que terminar de amarrar los 26 votos de senadores oficialistas y aliados para terminar el trámite legislativo regular de la megarreforma.

    El Senado ya puso en tabla el próximo martes la votación del punto pendiente y la decisión del Ejecutivo es avanzar igual, aunque se rechace. Ello dejaría a todos los municipios sin compensación por la rebaja de las contribuciones, independiente de que la fórmula aprobada en la comisión mixta contemplaba una retribución mayor a las comunas que más aportan ingresos al Fondo Común Municipal. Ello a juicio de alcaldes de oposición, como Tomás Vodanovic (Frente Amplio), era injusto y regresivo.

    El problema del gobierno es que aún no logra contener la presión del senador Matías Walker (independiente asociado al Comité Evópoli), quien pide al Ejecutivo una señal tangible en favor de la Región de Coquimbo, afectada por los temporales, dentro del mismo megaproyecto.

    Para ello pide que a través de un veto aditivo la Cuarta Región sea incluida como zona a favorecer por el Fondo de Reconstrucción, que hasta ahora solo está orientado para ir en ayuda de lugares siniestrados en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío debido a los pasados incendios.

    Si bien su exigencia es compartida por el otro senador de la región, Sergio Gahona (UDI), Walker ha ido más allá y ha puesto en duda su voto a favor del artículo pendiente.

    Gahona, en cambio, ha dicho que votará a favor el próximo martes.

    Aprovechando la visita del Presidente José Antonio Kast, Walker conversó con el Mandatario y con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que estuvo en esa gira.

    El Ejecutivo, sin embargo, no se movió de su decisión. No alterar los contenidos de la megarreforma, cuyo debate ya está agotado del punto de vista legislativo. A cambio, tanto Kast como Quiroz, le reiteraron el compromiso de que los recursos para Coquimbo serán entregados, pero por otra vía, como en la próxima Ley de Presupuestos.

    Pese a ello, Walker insistió en su punto. “La región de Coquimbo necesita certezas de esta reconstrucción que se ha cifrado entre 500 y 700 millones de dólares. No podemos esperar la Ley de Presupuesto 2027 para garantizar esos recursos. Por eso yo propuse que en la Ley de Reconstrucción Nacional (megaproyecto), que todavía no se termina de tramitar, que, además, el gobierno va a vetar, que se incluya un veto aditivo para incluir las cifras de la reconstrucción de nuestra región”, dijo al tiempo que recalcó que su voto sigue en suspenso.

    Esto ha molestado al Ejecutivo y al oficialismo, donde señalan que el legislador de la Cuarta Región ya está cayendo en un “chantaje”. Incluso, desde La Moneda recalcan que no cederán a pesar del riesgo de que el artículo sobre platas municipales se caiga.

    Cerrada la tramitación regular de la megarreforma, el gobierno ingresaría el miércoles un par de vetos para pulir el texto, que según el plan gubernamental debieran votarse ese mismo día. Con ello, solo quedaría pendiente la revisión que debe hacer el Tribunal Constitucional de ciertas normas, algunas por incidir en leyes orgánicas y otras por haber sido impugnadas por la oposición.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectoMegarreformaSenado

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