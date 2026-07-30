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    Concacaf se suma a la UEFA y rechaza el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial: “Una profunda preocupación”

    Las 41 federaciones que componen la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol llevaron a cabo una reunión para deliberar sobre la propuesta del presidente de la FIFA, que busca instaurar una nueva estructura comercial en el ente rector.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La Concacaf se sumó a la UEFA y rechazó el plan de Infantino. Jia Haocheng

    El mundo del fútbol se volcó en contra de la criticada planificación de Gianni Infantino, que pretende llevar a cabo la apertura de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que concentraría los derechos comerciales de las principales competiciones, incluyendo los Mundiales.

    La UEFA realizó los cuestionamientos más contundentes al anunciar un boicot a todas las competencias del ente rector, incluyendo la Copa del Mundo: “No participaremos en competiciones FIFA”, señala el comunicado al que se adhirieron de forma unánime las 55 federaciones del organismo.

    En ese sentido, la Concacaf se sumó al rechazo hacia el plan de Infantino con una declaración en la que se adhirieron sus 41 asociaciones miembro: “Concacaf es una confederación unida por la pasión por nuestro deporte, donde el fútbol es lo primero. Guiados por esta filosofía, durante los últimos diez años hemos construido, desde cero, una organización basada en el servicio, la gobernanza transparente y la gestión responsable del fútbol a largo plazo”, comienza el escrito.

    “La historia ha demostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que sucede cuando los responsables del juego pierden de vista estos valores”, continúa.

    La entidad explica cómo se llevó a cabo el comunicado oficial y la preocupación que desató el planteamiento del suizo: “Teniendo esto en cuenta, la Concacaf convocó hoy una reunión de los presidentes de sus 41 Asociaciones Miembro, junto con su Presidente, los miembros del Consejo y los miembros del Consejo de la FIFA, para debatir una propuesta elaborada y presentada por el Presidente de la FIFA para establecer la ‘FIFA Forward Enterprise’ y vender participaciones en la Copa Mundial de la FIFA a inversores privados”.

    “Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia”, complementa.

    Los cuestionamientos de la Concacaf

    La Concacaf asegura que “el debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada”.

    Además, además de rechazar la propuesta de plano, se establecieron otros dos puntos: “Encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región”, señala el primero.

    “Encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA”, indica el segundo.

    “Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística", cierra el comunicado.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalFIFAGianni InfantinoUEFAConcacaf

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