Un amistoso más en Norteamérica: la Roja enfrentará a México en octubre

De a poco, se va oficializando el itinerario de la selección chilena para retomar su actividad en la cancha. El combinado nacional, que continúa al mando de Nicolás Córdova como entrenador interino, confirmó un nuevo partido amistoso para la próxima fecha FIFA, la primera post Copa del Mundo. En Norteamérica se concentrará la acción de la Roja.

Ya estaba confirmado el choque ante Canadá. Tanto el elenco de la Hoja de Maple como Chile oficializaron el choque que sucederá el sábado 26 de septiembre, en Toronto. Cabe recordar que los norteamericanos lograron su mejor actuación en un Mundial al alcanzar los octavos de final, donde quedaron en el camino ante Marruecos. Este jueves, se agregó un amistoso más para el calendario de la Selección.

México será rival de Chile, el martes 6 de octubre, en Estados Unidos. Se disputará en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, que cuenta con una capacidad de casi 80 mil espectadores, albergó los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984, y volverá a recibir la máxima cita del polideportivo en 2028. Será el tercer y último amistoso de los aztecas antes de su estreno por la Concacaf Nations League, donde jugará en su país ante un rival por confirmar.

La Tri atraviesa por una nueva etapa, como otro entrenador. Después del Mundial, donde llegó a octavos de final (cayó ante Inglaterra, en el Estadio Azteca), Javier Aguirre dejó la banca de la selección. Esto ya estaba definido. De hecho, su ayudante en la Copa del Mundo es quien tomó el testimonio: Rafa Márquez. El histórico exinternacional mexicano, con pasado en el Barcelona, es el nuevo seleccionador.

México tendrá tres amistosos ante elencos de la Conmebol. El primero de ellos será el sábado 26 de septiembre ante Colombia, que acaba de renovar a Néstor Lorenzo para que siga en la banca, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Tres días después enfrentará a Perú, que dirige el brasileño Mano Menezes, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva York. Y el tercer duelo será ante los chilenos, en California.

“Colombia, Perú y Chile serán los primeros sinodales del proceso encabezado por Rafael Márquez. Se trata de selecciones con gran tradición y competitividad, que ofrecerán exigentes pruebas para un equipo mexicano que inicia un nuevo camino con ilusión, compromiso y el respaldo de su afición”, detalló el seleccionado nacional en un comunicado oficial.

Cabe mencionar que desde este año y hasta 2030, las fechas FIFA correspondientes a septiembre y octubre se fusionan y son más largas. Esto quiere decir que el periodo constará de 16 días y cada selección podría jugar hasta cuatro partidos. Ya confirmados los choques ante canadienses y mexicanos, el tercero de esta ventana internacional será contra Estados Unidos, en una fecha y sede a definir.