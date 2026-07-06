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    Inglaterra también sabe defender: elimina a México y se toma revancha en el Estadio Azteca después de 40 años

    El elenco de los Tres Leones no jugaba en el Coloso de Santa Úrsula desde el día de la Mano de Dios de Maradona, en 1986. Esta vez, los británicos festejaron. Vencieron 3-2, aguantando con todo en la segunda mitad tras la expulsión de Quansah. Ahora, el equipo de Thomas Tuchel va ante Noruega.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Inglaterra eliminó a México y celebró en el Estadio Azteca / Foto: Xinhua Wu Wei

    En el Estadio Azteca se iba a definir al rival de Noruega en cuartos de final del Mundial 2026. Si bien el arranque se retrasó una hora a causa de factores meteorológicos, el duelo entre México e Inglaterra se empezó a jugar hace días, desde que se conoció que iban a enfrentarse. En esta ocasión, fueron los europeos quienes celebraron, porque se impusieron por 3-2 y siguen en carrera, en uno de los juegos que quedarán en el recuerdo post Copa.

    Desde la altitud, pasando por la opción de tormenta y el descartado cambio de horario; hasta el bullicio generado por hinchas aztecas para alterar el descanso de los visitantes. La previa tuvo de todo, para el retorno de la selección inglesa al Coloso de Santa Úrsula después de 40 años. Su última vez en el mítico recinto fue el 22 de junio de 1986, el día de la Mano de Dios de Diego Maradona. Precisamente, esa edición fue la última en la cual México accedió a cuartos. La presión por el famoso “quinto partido” también era una mochila para el Tri.

    Los reparos de Inglaterra estaban al tener que afrontar un escenario desconocido para ellos: jugar en la altura (Ciudad de México tiene 2240 metros de altitud). Por lo mismo, apostó por bajarle el ritmo al inicio del encuentro, sobre todo considerando que en el tramo de arranque México generalmente intenta agobiar al rival. Así lo hizo con Ecuador.

    Fue un partido atractivo, porque ambos lo buscaron con sus herramientas. Ninguno renunció a atacar, más allá de los altos y bajos propios de cualquier duelo. La escuadra del Vasco Aguirre se paró de igual a igual, tratando de acelerar y pillar de improviso a los británicos. En los 15′ casi abrieron la cuenta con un cabezazo de Raúl Jiménez, rechazado de gran manera por Pickford en su primer poste. Más delante, el 9 mexicano tuvo otra chance de cabeza, que también fue despejada por el meta del Everton.

    Cuando las individualidades de Inglaterra logran armar circuitos con espacio, causan estragos. El 1-0 combinó eso con el juego directo. Desde una salida de Pickford nació la apertura del marcador. Avanzó Declan Rice, quien cedió a Bukayo Saka. El extremo desborda y saca un centro que encuentra por el segundo palo a Jude Bellingham. El del Real Madrid se lanza en palomita. Gol.

    Pasó un minuto y 36 segundos para que se produjera el 2-0. Con una efectividad a toda prueba, el elenco de los Tres Leones amplió la ventaja nuevamente gracias a Bellingham, quien conecta tras combinación con Harry Kane. La valla de Raúl Rangel estaba invicta hasta este partido. Terminó recibiendo dos en un par de minutos.

    El panorama se nublaba para los anfitriones. Sin embargo, reaccionaron rápido. Luego de una acción de pelota detenida, Julián Quiñones sacó una volea y venció a Pickford para el descuento, en los 42′. Lo cierto es que la desventaja no amilanó a los mexicanos, que mostraron su faceta más ofensiva en el tramo previo al entretiempo.

    La segunda mitad también entregó emociones, de lado y lado. Los británicos se quedarían con 10 por la expulsión de Quansah, tras una fea infracción contra Gilberto Mora que derivó en el chequeo del VAR. Para rearmar la zaga, Thomas Tuchel sacó a Saka y metió a Stones. Para fortuna de los forasteros, una jugada directa derivó en un penal del portero Rangel contra Gordon. Desde los 12 pasos, Harry Kane no falló y puso el 3-1 parcial.

    El ariete del Bayern Múnich cometería un penal. Una nueva revisión del videoarbitraje deriva en la pena máxima para México, por infracción del 9 a Gutiérrez. Raúl Jiménez convierte para el 2-3 (69′).

    La recta final del juego tuvo a los mexicanos atacando con mucha gente, aunque sin tanta claridad. Inglaterra atinó fundamentalmente a encerrarse y aguantar, con 10. El ingresó de Dan Burn fue para reforzar la zaga. 5-3-1 fue el dibujo con el cual terminó el partido el equipo de Tuchel. Había que cerrar los caminos. El final fue de infarto.

    En definitiva, los ingleses aguantaron y lograron la clasificación, para enfrentar a la Noruega de Haaland en los cuartos de final. Será el próximo sábado 11 de julio, en Miami. Mientras tanto, México sigue sin poder cruzar la barrera de octavos. Hace 40 años, en su Mundial, que no llega a cuartos.

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