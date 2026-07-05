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    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Además, activaron el Código Azul partir de la tarde del lunes 06 de julio hasta las 13:00 horas del martes 07 de julio en la comuna de Chillán, Región de Ñuble; y la comuna de Los Ángeles en la Región del Biobío.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Con los termómetros marcando mínimas estimadas de -4°C a -2°C tanto en los valles como en los sectores de la Cordillera de la Costa de la zona centro-sur del país, el gobierno determinó mantener y extender las medidas de emergencia del Código Azul para resguardar a las personas en situación de calle.

    Esto luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas normales a moderadas provocadas por una condición de alta presión fría. El fenómeno se registrará principalmente durante la madrugada y mañana del lunes 6 de julio de 2026.

    ¿En qué regiones y comunas estará vigente este lunes?

    En estas zonas, la medida se mantiene activa desde el domingo hasta las 13:00 horas del lunes 06 de julio con el despliegue de Operativos Móviles:

    • Región de Valparaíso: en comunas de Los Andes y San Felipe.
    • Región Metropolitana: en toda la región.
    • Región de O’Higgins: en comuna de Rancagua.
    • Región del Maule: comunas de Talca y Curicó.
    • Región de Ñuble: comuna de Chillán.
    • Región del Biobío: comuna de Los Ángeles.
    • Región de La Araucanía: comuna de Temuco.

    Con todo, debido a la persistencia del frío, se determinó activar un nuevo periodo de Código Azul a partir de la tarde del lunes 06 de julio hasta las 13:00 horas del martes 07 de julio en la comuna de Chillán, Región de Ñuble; y la comuna de Los Ángeles en la Región del Biobío.

    La medida extraordinaria refuerza la Estrategia de Invierno para proteger a las personas en situación de calle durante episodios de frío extremo. El dispositivo se activa entre 24 y 48 horas antes del evento climático y opera desde las 17.00 horas del día previo hasta las 13.00 horas del día siguiente.

    A mayo de 2026, el Registro Social de Hogares contabiliza 20.396 personas en situación de calle en todo el territorio nacional, concentrándose la mayor parte de ellas, más de 7.604 personas, dentro de la Región Metropolitana.

    La ciudadanía puede reportar personas en situación de calle que requieran apoyo a través de Fono Calle: 800 104 777, opción 0. o Activación de alertas mediante el formulario web disponible en www.codigoazul.gob.cl.


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