Netanyahu asegura que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido su anexión a Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido ser anexionadas por Israel y recibir así protección del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

“Algunas en realidad han pedido ser anexionadas a Israel porque nosotros les protegemos de los fanáticos de Hezbolá que quieren matarlos”, ha explicado Netanyahu durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

El mandatario israelí no ha especificado qué localidades habrían pedido ser parte de Israel o si esta petición fue privada o pública. Sin embargo, tanto el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como el de Exteriores, Gideon Saar, han declarado en varias ocasiones que Israel “no tiene ambiciones territoriales en Líbano”.

Sí han insistido en la necesidad de mantener sus posiciones en suelo libanés --el territorio al sur del río Litani y algunos enclaves al norte del río-- para garantizar una “zona de seguridad” e impedir así ataques de proyectiles contra el norte de Israel.

“No solo los cristianos de Líbano han pedido protección. Los drusos, musulmanes, musulmanes suníes y unos cuantos musulmanes chiíes también”, ha argumentado Netanyahu. “Les gustaría liberar Líbano. Espero que podamos lograr más acuerdos de paz”, ha planteado.

El acuerdo suscrito hace unos días entre el Gobierno libanés y el israelí no es un acuerdo de paz, pero legitima la presencia militar israelí en territorio libanés hasta que Hezbolá deje de ser una amenaza.

En la entrevista, Netanyahu también ha expresado su preocupación por las críticas a las acciones militares de Israel desde la izquierda estadounidense, incluso dentro del Partido Demócrata. “Me preocupa que haya elementos antiisraelíes en el Partido Demócrata. Me preocupa y si podemos hacer algo, lo haré. Quienes odian a Israel terminan odiando a Estados Unidos”, ha argumentado.