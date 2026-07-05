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    Las apuestas por el Mundial disparan los mercados de predicción a niveles récord

    El torneo, que se anticipaba como el mayor evento de apuestas de la historia, llevó a Kalshi, Polymarket y la debutante Rothera a cifras récord de transacciones durante el mes.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    El Mundial de fútbol 2026 disparó los volúmenes de transacción en las plataformas de mercados de predicción durante junio. Kalshi, una de las plataformas del sector, registró más de US$31.000 millones en volumen nocional en el mes, un alza de más de 70% frente a los US$17.900 millones de mayo, según datos recopilados por usuarios en Dune Analytics y que reporta CNBC.

    El torneo había sido proyectado como el mayor evento de apuestas de la historia.

    Desde el inicio de la competencia, el 11 de junio, Kalshi ha mantenido de manera consistente un volumen diario superior a US$1.000 millones.

    Polymarket también marcó cifras inéditas. Su plataforma internacional de contratos de eventos alcanzó un récord mensual con transacciones nocionales por más de US$10.800 millones, lo que revirtió la tendencia a la baja de abril y mayo.

    En paralelo, su plataforma en Estados Unidos superó los US$3.500 millones en volumen nocional, frente a los US$1.770 millones del mes anterior.

    El entusiasmo por el torneo también impulsó a Rothera, la plataforma de mercados de predicción creada como joint venture entre Susquehanna International Group y Robinhood. Rothera debutó en junio, cuando Robinhood comenzó a enrutar hacia ella ciertos contratos del Mundial desde su corretora. La plataforma transó US$2.000 millones en volumen nocional durante el mes y ya representa 7% del volumen de mercados de predicción en Estados Unidos, según Bank of America.

    Estados Unidos ante Bélgica

    La selección de Estados Unidos enfrentará a Bélgica este lunes por la noche en los octavos de final. Más de US$ 64 millones en Kalshi y US$ 122 millones en Polymarket se han transado sobre la posibilidad de que el equipo estadounidense gane el torneo, aunque las probabilidades que asignan ambas plataformas son de 4,3% y 3%, respectivamente.

    Todas las plataformas apostaron por el Mundial para aumentar su tráfico. Polymarket lanzó una competencia que premiará con hasta US$2 millones a quien logre un bracket perfecto de la fase eliminatoria. Kalshi, en tanto, destacó en el título de su aplicación en la App Store de Apple que los usuarios pueden “transar el Mundial”.

    El interés abierto, es decir, el total de contratos activos sin liquidar en las plataformas, también refleja el efecto del torneo. En Kalshi supera los US$1.000 millones, mientras que en Polymarket se ubica justo bajo los US$400 millones, un nivel elevado, aunque similar al que su plataforma internacional ha mostrado en los últimos meses.

    Más sobre:FútbolMundial de fútbolApuestasPolymarket

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