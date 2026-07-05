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    Cruz-Coke llama al oficialismo a pasar de “lógica de campaña” a “lógica de gobierno” tras reunión con Kast

    El presidente de Evópoli apuntó que “hay que buscar tener mirada estratégica y por eso es que acordamos tener reuniones quincenales entre los presidentes de partidos, con Segpres e Interior".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Cruz-Coke llama al oficialismo a pasar de “lógica de campaña” a “lógica de gobierno” tras reunión con Kast. Pablo Vásquez R.

    Tras la reunión del oficialismo con el Presidente José Antonio Kast, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, abordó la crisis interna de su colación y apuntó que deben “pasar de la lógica de campaña a una lógica de gobierno”.

    Las constantes recriminaciones cruzadas entre los partidos afines al gobierno llevaron a Kast a poner un freno e intervenir personalmente. Es así que el Mandatario citó el pasado viernes a los timoneles de las colectividades a La Moneda para una reunión junto al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot, “para ordenar los partidos”.

    Sobre la reunión y la tensión en el sector, Cruz-Coke sostuvo en conversación con Estado Nacional de TVN que es “natural” tener ese tipo de roces y “hay que construir esas confianzas, opciones, situaciones de colaboración común, y creo que lo que hace el Presidente va a ser y ha sido muy positivo”.

    Aún así, el senador Evópoli evitó referirse al bloque del oficialismo como una coalición. “Eventualmente esto podría ser el día de mañana una coalición, que tiene otros elementos también, elementos de trabajo común, de confianza, de haber dado batallas culturales juntos”, sostuvo el parlamentario.

    Cruz-Coke llama al oficialismo a pasar de “lógica de campaña” a “lógica de gobierno” tras reunión con Kast

    Cruz-Coke apuntó que “hay que buscar tener mirada estratégica y por eso es que acordamos tener reuniones quincenales entre los presidentes de partidos, con Segpres e Interior y ojalá que el presidente también se sume cuando pueda”.

    Sobre las tensiones con los libertarios y republicanos, el senador sostuvo que “lo que hay que pelear es contra esa propensión, contra esa fuerza centrípeta que tiene un poquito la derecha de desunirse en vez de unirse”.

    En ese sentido, el senador sostuvo que “lo serio, lo responsable es pasar de la lógica de campaña, donde todo es inmediato, a una lógica de gobierno, que es una lógica de mediano, de largo plazo, donde hay ciertos objetivos comunes, donde finalmente tú lo que tienes que ofrecer al país es la posibilidad de cambiar un poco el estancamiento (...) y luego ver cómo podemos hacer de esto un proyecto político común”.

    Megarreforma

    A días de que comience la discusión particular del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, Cruz-Coke señaló que tiene “altas expectativas” sobre la iniciativa emblemática de la administración de Kast.

    “Yo creo que es el proyecto correcto, adecuado, que tiene una arquitectura y una estructura fundamental que debe ser respetada. Creo que tiene elementos que hay que mejorar. Yo he sido muy crítico del artículo octavo, que a mi juicio interfiere con el derecho propio y intelectual, pero son cosas que son menores”, evaluó.

    El parlamentario criticó, además, los constantes reproches de la oposición al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien acusan de tener “falta de voluntad para dialogar”.

    “Puede no gustarle lo que propone Quiroz, pero para eso necesitamos propuestas. Nosotros necesitamos una oposición propositiva, y he visto algunos brotes verdes en el socialismo democrático, con ganas de proponer, y esto naturalmente supongo que se va a resolver de la mejor manera posible en las comisiones", zanjó el timonel de Evópoli.

    Cruz-Coke llama al oficialismo a pasar de “lógica de campaña” a “lógica de gobierno” tras reunión con Kast Dedvi Missene

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