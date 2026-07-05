Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas
Carabineros informó que las medidas regirán este domingo 5 de julio desde las 08:00 horas y el jueves 9 de julio desde las 07:00 horas, debido a la ceremonia del Juramento a la Bandera del Ejército de Chile.
Carabineros informó una serie de cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago con motivo de la ceremonia oficial de Juramento a la Bandera del Ejército de Chile.
Las medidas se aplicarán este domingo 5 de julio, a partir de las 08:00 horas, y también el jueves 9 de julio, desde las 07:00 horas.
De acuerdo con lo informado por Transporte Informa Región Metropolitana, los cortes afectarán principalmente el eje de Alameda entre Manuel Rodríguez y Mac Iver.
“Prefiera alternativas alejadas del tramo de Alameda intervenido”, indicó el organismo a través de redes sociales. Carabineros llamó a planificar los desplazamientos con anticipación y revisar los cortes programados antes de ingresar al centro de la capital.
A continuación los mapas de cortes y desvíos de tránsito para transporte público y vehículos particulares según lo informado por Carabineros.
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