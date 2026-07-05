SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Carabineros informó que las medidas regirán este domingo 5 de julio desde las 08:00 horas y el jueves 9 de julio desde las 07:00 horas, debido a la ceremonia del Juramento a la Bandera del Ejército de Chile.

    Por 
    Felipe Rivera
    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas. Imagen referencial.

    Carabineros informó una serie de cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago con motivo de la ceremonia oficial de Juramento a la Bandera del Ejército de Chile.

    Las medidas se aplicarán este domingo 5 de julio, a partir de las 08:00 horas, y también el jueves 9 de julio, desde las 07:00 horas.

    De acuerdo con lo informado por Transporte Informa Región Metropolitana, los cortes afectarán principalmente el eje de Alameda entre Manuel Rodríguez y Mac Iver.

    “Prefiera alternativas alejadas del tramo de Alameda intervenido”, indicó el organismo a través de redes sociales. Carabineros llamó a planificar los desplazamientos con anticipación y revisar los cortes programados antes de ingresar al centro de la capital.

    A continuación los mapas de cortes y desvíos de tránsito para transporte público y vehículos particulares según lo informado por Carabineros.

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas. Imagen de redes sociales. X @Carabdechile
    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas. Imagen de redes sociales. X @Carabdechile

    Lee también:

    Más sobre:SantiagoCortes de tránsitoEjército de ChileCarabinerosManuel RodríguezSanta IsabelMattaSanto DomingoMac IverDesvíosAlameda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan ataque contra buque de carga en el mar Rojo frente a las costas de Yemen

    Delcy Rodríguez pide suspender las sanciones para facilitar la respuesta a los terremotos en Venezuela

    Decretan prisión preventiva para imputado por posesión de armas, drogas y dinero falsificado en Valparaíso

    Segundo día de funerales públicos de Alí Jamenei: Motjaba, su hijo y sucesor, no ha aparecido públicamente

    Taiwán acusa a China de “socavar su statu quo” con nuevos patrullajes marítimos al este de la isla

    PDI halla granada activa durante allanamiento cerca de jardín infantil en Lampa

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, domingo 5 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 5 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    4.
    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    5.
    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    6.
    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas
    Chile

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para imputado por posesión de armas, drogas y dinero falsificado en Valparaíso

    OPEP+ aumenta rendimiento por quinto mes consecutivo: producirá más de 180 mil barriles diarios
    Negocios

    OPEP+ aumenta rendimiento por quinto mes consecutivo: producirá más de 180 mil barriles diarios

    Cómo la vertiginosa expansión de la inteligencia artificial amenaza al mercado laboral en Chile

    Oscar Landerretche, nuevo decano: “Nuestro objetivo es que la FEN sea la mejor facultad de economía y negocios de América Latina”

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo
    Tendencias

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo

    Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    El desahogo de José Luis Chilavert a Gustavo Alfaro y la selección de Paraguay tras la eliminación ante Francia
    El Deportivo

    El desahogo de José Luis Chilavert a Gustavo Alfaro y la selección de Paraguay tras la eliminación ante Francia

    ¿Un genio del fútbol o un técnico sobrevalorado? Análisis al método de Marcelo Bielsa

    Más goles que Pelé y la NFL como objetivo: Harry Kane, el líder de Inglaterra que fue aconsejado por Maradona y Mourinho

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Cuando importa el desde

    Pierre Lemaitre: “Hoy la fe en el futuro está en quienes creen que la tecnología permitirá liberarnos de la amenaza climática”

    Reportan ataque contra buque de carga en el mar Rojo frente a las costas de Yemen
    Mundo

    Reportan ataque contra buque de carga en el mar Rojo frente a las costas de Yemen

    Delcy Rodríguez pide suspender las sanciones para facilitar la respuesta a los terremotos en Venezuela

    Segundo día de funerales públicos de Alí Jamenei: Motjaba, su hijo y sucesor, no ha aparecido públicamente

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare