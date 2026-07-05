Más goles que Pelé y la NFL como objetivo: Harry Kane, el líder de Inglaterra que fue aconsejado por Maradona y Mourinho.

Inglaterra se encomienda a Harry Kane. El capitán de los Tres Leones fue el héroe y gran figura en la victoria ante República Democrática del Congo. Con un doblete, selló una heroica remontada y la clasificación a los octavos de final del Mundial. Este domingo, los dirigidos por Thomas Tuchel se medirán ante el anfitrión México en el estadio Azteca.

“Para ser honesto, es increíble. Qué partido tan loco (…) Tenemos momentos de héroe, para mí fue hoy. Cuando llegas a la (fase) eliminatoria la presión es mayor, el riesgo es mayor. Hay que luchar para conseguir victorias y lo hicimos hoy”, aseguró el ariete, que llegó a su quinto anotación en el certamen.

Kane es el estandarte de la selección ingleas. Es su líder futbolístico y anímico, además de su goleador. No solo en la Copa del Mundo actual, sino que en la historia de los Tres Leones, con 84 dianas. Saca amplia distancia a figuras como Wayne Rooney, Bobby Charlton y Gary Lineker.

Precisamente, en Norteamérica 2026 dejó atrás a este último en un ítem en particular. Su gol ante Panamá le permitió convertirse en el máximo goleador de la historia de los británicos en Mundiales. En tanto, con los dos goles ante RD Congo llegó a los 13, codeándose únicamente con leyendas.

Igualó a Just Fontaine en el sexto lugar de la tabla histórica de goleadores, pasando a Pelé, que anotó 12 con Brasil. Solo es superado por Gerd Müller, Ronaldo, Miroslav Klose, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Justamente con estos dos últimos se encuentra peleando por la Bota de Oro de 2026, además de hacerlo con estrellas como Erling Haaland, Vinícius Junior u Ousmane Dembélé.

Harry Kane es el capitán, goleador y emblema de Inglaterra. Foto: XinHua. Xu Zijian

Sobrepeso, resiliencia y mentalidad

Kane, de 32 años, es oriundo de Chingford, suburbio al noroeste de Londres. Curiosamente, la zona también tiene otro ciudadano ilustre: David Beckham. “Fue mi ídolo durante mi infancia, era un héroe para mí, era de la misma zona, Chingford, fuimos a la misma escuela, así que simplemente era mi ídolo”, aseguró tras el encuentro ante Croacia.

En dicho partido alcanzó los 115, igualando al Spice Boy: “David me envió una nota de voz muy amable antes del partido y luego del partido, felicitándome”, añadió. Hoy, el ariete suma 118 y está a dos de Rooney, el segundo con más presencias. Peter Shilton lidera el listado con 125, récord que seguramente quebrará después del torneo.

Kane dio sus primeros pasos en el Ridgeway Rovers, un modesto club de barrio donde destacó a temprana edad. Él lo tenía claro: “Puedo gatear, puedo llorar, puedo nadar, quiero jugar al fútbol”, escribió en un trabajo del colegio con solo cinco años.

Eso sí, no sería sencillo, a pesar de que el Arsenal lo fichó con apenas ocho años. Ahí comenzaron sus primeros desaires y menosprecios. Casi todos estuvieron relacionados con su poca velocidad y su peso. Los entrenadores consideraron que era demasiado lento y poco atlético. Su estadía en los Gunners duró solo un año.

Décadas más tarde, Liam Brady, quien fuese responsable de los juveniles del club londinense, admitió su error: “Kane era un poco regordete, no muy atlético... sí, cometimos un error”, aseguró a The Guardian. En tanto, Roy Massey, uno de sus entrenadores, reveló: “Harry tenía talento, técnica y era muy trabajador, pero le faltaba velocidad y agilidad”.

Su intención era clara: quería ser futbolista profesional. Esto incluso lo llevó a probarse como portero. El propio Massey aceptó la prueba y lo envió con el entrenador de arqueros, pero la respuesta fue tajantemente negativa. Su futuro no era por ahí.

Eso sí, no sería la única vez que se ofrecía para utilizar los guantes. Dave Bricknell, exentrenador del Ridgeway Rovers, recordó que Kane se ofreció cuando preguntó sobre quién quería jugar de portero. “Se puso los guantes y estuvo increíble. Luego me dijeron que no era portero, que era delantero. Lo puse arriba y marcó muchísimos goles. Lo que más me impresionó fue su confianza en sí mismo”, indicó.

Sorprendentemente, ya como profesional, Kane se puso los guantes en una oportunidad. En 2014, el en ese entonces delantero del Tottenham Hotspur asumió la portería tras la expulsión de Hugo Lloris en un duelo ante el Asteras Trípoli griego, por la Europa League. Corrían 87 minutos y a los londinenses no les quedaban más cambios. Él no lo dudó. Pese a ello, su experiencia es recordada por un blooper en su primera intervención. No logró atajar un tiro libre, que significó el descuento en la goleada por 5-1 de los ingleses.

Tras un breve paso por el Watford, volvió a vestir la camiseta del Ridgeway Rovers, club con el que le marcó un triplete al Tottenham. Los Spurs le abrieron las puertas y más adelante firmó su primer contrato con 16 años. Después de pasar de cesión en cesión en clubes como Leyton Orient, Millwall, Norwich o Leicester; Kane se consolidó en el primer equipo. Se convirtió en goleador, estrella y capitán.

Ahí también comenzó a pensar en grande. En una conversación con Jose Mourinho, cuando era técnico de los Spurs, el ariete aseguró que su objetivo era alcanzar los niveles de “Messi y Ronaldo”.

Precisamente en su estadía en Londres, también fue aconsejado por otro astro. En 2017, Diego Armando Maradona sorprendió con una visita al camarín para hablar con el delantero: “Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando en el vestuario y Mauricio (Pochettino) me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi, nos saludamos y nos dimos un abrazo. En el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol”, contó años después a ESPN.

“Fue especial pasar un momento con él y que me haya dado un consejo. Es algo que traté de tomar y usarlo en mi juego. Es una gran persona y siempre recordaré ese momento que pase con él”, añadió.

Tiempo después, luego una década y cientos de goles, abandonó Londres con el Bayern Múnich como destino. El atacante dejó atrás maldición que se hizo viral en ese entonces: el no ganar títulos en su carrera, pese a anotar y anotar. Con los bávaros rompió el maleficio y actualmente comanda uno de los ataques más temibles de Europa.

Harry Kane en su etapa en el Tottenham. Foto: AFP. DANIEL LEAL

Tom Brady, NFL y su alimentación

Tom Brady ha sido una inspiración para Kane. Vio un documental sobre el quarterback, elegido en el puesto 199 del draft y obligado a hacerse camino desde abajo. Con su mentalidad como foco, el delantero lo convirtió en en una referencia.

También lo siguió para encontrar su mejor condición física. En 2014, con la llegada de Mauricio Pochettino a los Spurs, el atacante mejoró sus hábitos de entrenamiento, descanso y alimentación.

Sigue una dieta estricta y saludable. Él mismo explicó que tiene en cuenta la exigencia de cada sesión para ajustar la cantidad de carbohidratos y calorías que consume. “Para el desayuno voy variando. Puedo comer una rebanada de pan integral, palta y un omelette de dos o tres huevos con un poco de espinaca. A veces tomo yogur de coco con frutos rojos, granola casera y un poco de miel”, señaló a la Federación Inglesa de Fútbol.

“Me encanta el salmón, el arroz y los vegetales. Como ensalada y verduras en todas las comidas. Intento obtener la mayor cantidad de nutrientes posible a través de la comida”, añadió.

Su rutina varía según cuánto falte para el próximo partido: “Cuando estoy preparando un partido, si juego un sábado, desde el viernes a la mañana empiezo a cargar carbohidratos desde el desayuno y sigo así hasta el partido”, afirmó.

Aunque también busca encontrar un equilibrio: “Creo que es importante desconectar a veces. A veces salgo con mi esposa o con algunos amigos y no me preocupo demasiado por la cantidad de calorías que consumo”, complementó.

Por otra parte, Kane ha manifestado en diferentes oportunidades su pretensión de jugar en la NFL en un futuro: “Quizás intentar ser kicker de la NFL. Siento que si pudiera jugar en la NFL y hacer lo que he hecho en el fútbol, imagínate eso como experiencia, como carrera, estar en dos deportes diferentes”, aseguró en una entrevista con Gary Neville.

“No espero que sea fácil. Mucha gente piensa que puedo llegar a la NFL y ya está. Pero sé que tendría mucho trabajo por hacer, mucho entrenamiento. Es algo que siempre me ha interesado”, añadió.

Replicaría lo hecho por Brandon Aubrey, exdefensor del Toronto FC, que pasó sin pena ni gloria por la MLS. Pero tras no triunfar en el fútbol, se convirtió en una verdadera estrella de la NFL. Actualmente es kicker de los Dallas Cowboys.

“Golpea el balón magníficamente. Si realmente lo desea, lo tiene todo. Por ahora, sin embargo, es mejor que siga marcando goles, ya que tiene la posibilidad de ser uno de los mejores futbolistas de la historia”, afirmó el propio Aubrey sobre el objetivo de Kane. “Mi única preocupación es su edad. Los clubes de la NFL no confían mucho en los jugadores que comienzan su carrera como kicker demasiado tarde. Pero estoy convencido de que Kane podría lograrlo”, añadió.