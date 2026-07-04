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    Otra vez entre los mejores: Marruecos golea a Canadá para meterse en los cuartos de final del Mundial

    El doblete de Azzedine Ounahi y un tanto Soufiane Rahimi le dan la victoria al seleccionado africano por 3-0. Los Leones del Atlas dan otro paso en la consolidación de un proyecto que los tiene en la élite. Los canucks son el primer elenco anfitrión eliminado.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Otra vez entre los mejores: Marruecos golea a Canadá para meterse en los cuartos de final del Mundial. Li Ming

    Marruecos, otra vez, es uno de los ocho mejores equipos del Mundial. El proyecto es una realidad y los tiene instalados en la élite. El cuadro africano le ganó 3-0 a Canadá y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi pavimentó el camino de los Leones del Atlas, que resistieron el asedio norteamericano durante gran parte del encuentro y lo liquidó de contraataque.

    El equipo anfitrión (que para las rondas eliminatorias tuvo que salir de su país y jugar en Estados Unidos) asumió el protagonismo desde el comienzo. Con una presión alta y transiciones rápidas, complicó la salida marroquí y generó situaciones de peligro.

    Jonathan David avisó con un mano a mano. Luego Tani Oluwaseyi desperdició la ocasión más clara. Ahí el guadameta Bono respondió con una intervención decisiva para mantener el empate.

    El cuadro de Mohamed Ouahbi apenas logró instalarse en campo rival. La presión canadiense obligó al equipo africano a recurrir al juego directo, aunque sin profundidad.

    Marruecos deja en el camino a Canadá. Xiao Yijiu

    El desarrollo también estuvo marcado por la fricción. Michael Oliver mostró ocho tarjetas amarillas, reflejo de un partido intenso y con constantes interrupciones.

    Cuando el trámite parecía favorecer a Canadá, Marruecos aprovechó su primera oportunidad clara. A los 50 minutos, un tiro libre ejecutado por Hakimi encontró libre a Azzedine Ounahi en la entrada del área. Mientras la defensa canadiense concentró sus marcas esperando un centro, el mediocampista apareció sin oposición. Le pegó fuerte, de primera y arrastrado, para convertir el primer tanto del encuentro.

    Los locales intentaron sostener el ritmo del primer tiempo, pero ya no generaron ocasiones claras. Tras un contraataque conducido por Díaz, Ouhani aumentó (82′) y en la última del partido Rahimi sentenció la goleada.

    Con un marcador abultado (exagerado para el desarrollo del choque) Marruecos volvió a demostrar que es capaz competir en este tipo de escenarios. Como ya ocurrió en Qatar 2022, el conjunto africano se mantiene con vida en las instancias decisivas. Su clasificación a cuartos de final del Mundial no es una sorpresa. Es la continuidad de un proyecto que se ha consolidado entre las selecciones más competitivas del planeta. Y ojo que lo logran en todas las categorías.

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