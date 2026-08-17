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    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Revisamos esta barra de sonido de entrada disponible en Chile. Un sistema 2.1 con subwoofer inalámbrico diseñado para mejorar la inteligibilidad de los diálogos y potenciar los graves sin complicaciones técnicas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Los televisores modernos cada vez son más delgados y tienen pantallas más impresionantes, pero ese mismo ahorro en el diseño ha sacrificado un elemento vital: el sonido.

    Si estamos de acuerdo en que un buen audio requiere espacio para mover el aire, para solucionar ese problema del audio plano, el mercado ofrece alternativas directas y ahí es donde entra a jugar la JBL Cinema SB180.

    Desde el packaging la marca estadounidense hace una declaración de intenciones con la promesa de entregar “Extra Bass, Extraordinary Sound”.

    En La Tercera probamos durante algunos días la barra de sonido JBL Cinema SB180 y la promesa, considerando su segmento de precio, se cumple bastante bien. ¿Vale la pena?

    Diseño y puesta en marcha: la regla del “enchufar y listo”

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La JBL Cinema SB180 es un sistema de 2.1 canales. Esto se traduce en una barra principal de 92 centímetros de largo que alberga dos transductores de rango completo y un subwoofer inalámbrico de 6.5 pulgadas que se encarga exclusivamente de las frecuencias bajas.

    El diseño es sobrio, con un terminado en negro mate, más preocupado de pasar desapercibido bajo la pantalla del televisor en el living o en la sala de estar de la casa, que de robarse el protagonismo.

    La conectividad es uno de sus puntos fuertes gracias a la simpleza que ofrece al usuario. Incorpora HDMI ARC (canal de retorno de audio), lo que permite que el sistema se encienda, controle el volumen y se apague directamente con el mismo control remoto del televisor inteligente.

    Además, suma la tradicional conexión óptica y tecnología Bluetooth 5.3 para enviar música sin cortes desde el teléfono o la tablet.

    Rendimiento en el mundo real: potenciar la claridad

    Al probarla con películas y series en plataformas de streaming, el salto de calidad desde los parlantes integrados de la TV es inmediato. El sistema entrega 110W RMS de potencia real, divididos en 50W para la barra frontal y 60W para el cajón de graves.

    El verdadero valor de estos equipos de entrada no está en simular un complejo cine Dolby Atmos de múltiples canales, sino en garantizar la claridad del canal frontal y la correcta inteligibilidad de los diálogos. La SB180 hace un trabajo impecable en este apartado. Cuenta con tres modos de ecualización predefinidos en su control remoto: Cine, Música y Noticias. Este último perfil es particularmente útil para ver noticieros, documentales o programas de conversación, realzando las voces humanas por sobre el ruido de fondo o la banda sonora.

    Por su parte, el subwoofer inalámbrico justifica plenamente la leyenda impresa en su caja. Los bajos son profundos y le dan el peso necesario a las explosiones en las películas de acción o a las líneas rítmicas si decides usarla para armar una lista de reproducción en Spotify.

    Al ser un dispositivo inalámbrico, puedes ubicarlo en una esquina de la habitación y solo necesitas tener un enchufe cerca para alimentarlo de energía.

    ¿Vale la pena?

    Disponible en el sitio oficial de JBL en Chile a un precio promocional que ronda los $169.990, la Cinema SB180 es una puerta de entrada perfecta al mundo del audio dedicado.

    Es un equipo pensado para quienes buscan una mejora en su consumo de entretenimiento sin enredarse con pesados receptores AV, decenas de cables cruzando el living o configuraciones complejas en la pantalla.

    Si tu objetivo es que las películas o una serie como Lanterns de Damon Lindelof (HBO) suenen con la contundencia que merecen y que la música de fondo tenga presencia real en tus reuniones, esta barra de JBL cumple su misión con nota sobresaliente.

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