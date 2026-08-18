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    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    La cinta de Tomás Alzamora se sumará al catálogo de Mubi, plataforma que ya cuenta con otros títulos nacionales como Bestia (2021), Los Colonos (2023) y La Misteriosa Mirada del Flamenco (2025). El filme narra el surgimiento del movimiento social sancarlino que busca recuperar el título de la “Mejor longaniza de Chile”.

    Por 
    Equipo de Culto
    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Denominación de origen finalmente encontró su plataforma de streaming. A más de un año de su estreno en salas locales –donde convocó a más de 100 mil espectadores–, la película aterrizará en Mubi, el servicio digital que también cuenta en su catálogo con cintas nacionales como Bestia (2021), Los colonos (2023 y La misteriosa mirada del flamenco (2025).

    La compañía confirmó que el largometraje de Tomás Alzamora se integrará a su catálogo el próximo 18 de septiembre, justo en plenas Fiestas Patrias. Estará disponible “en Chile y en múltiples territorios de Latinoamérica”, aseguró la firma.

    Premiado en FICValdivia y Bafici, el filme narra la historia de un grupo de sancarlinos que se organiza para reclamar por la pérdida del título de la “Mejor longaniza de Chile” frente a la ciudad vecina, Chillán. En medio de viejas rivalidades y disputas por el origen del embutido, los protagonistas originan el Movimiento Social Por la Longaniza de San Carlos (MSPLSC).

    Al tiempo que observa con humor el conflicto entre ambas ciudades, el documental falso de Alzamora retrata la capacidad de una comunidad para convertir una causa aparentemente trivial en un asunto colectivo.

    Con un elenco compuesto exclusivamente por actores naturales de la localidad, Denominación de origen es encabezado por Luisa Marabolí, Exequías Inostroza, Roberto Betancourt y Alexis Marín.

    Revisa su adelanto a continuación:

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