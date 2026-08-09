SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    El exbaterista del trío estuvo en el programa Viernes de Culto adelantando el show con el que celebrará los 40 años del esencial Pateando Piedras. Dice que ve difícil invitar a Jorge González al evento, pero que su relación actual con él es buena. También repasa algunas historias del trío: su carácter de pitoniso en la banda -"vi las traiciones del grupo", dice- y lo preocupados de la realidad chilena que eran desde niños con sus excompañeros. "En palabras chilenas, éramos súper pajeros", bromea.

    Por 
    Francisco Aravena
     
    Claudio Vergara
    01-08-2026 MIGUEL TAPIA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Miguel Tapia (62) cuenta que debía esconderse. Refugiarse en su pieza bajo el arco y las esponjas de esos rudimentarios audífonos ochenteros que disparaban la música del dúo británico Yazoo, aquellos de hits como Only you o Don’t go. “Esos bombos, esos bajos comprimidos… me encantaban”, admite.

    Pero era un gusto inconfesable. Una emoción que lo avergonzaba. Un placer culpable antes de que existiera ese término funesto: con sus camaradas en Los Prisioneros ultimaban su debut, La voz de los 80 (1984), caracterizado por las guitarras frontales, las baterías urgentes y un sonido mucho más esquelético. Ahí, el atuendo electrónico de Yazoo era un convidado de piedra. “No lo compartía con mis compañeros porque sentía que me iban a criticar por estar escuchando música con máquinas programadas mientras grabábamos un disco súper punketa”, recuerda.

    Pero el tiempo se encargaría de sepultar pudores y de poner al frente secretos musicales que parecían bochornosos. Para el siguiente disco, Pateando piedras (1986), el trío sanmiguelino se inclinaría precisamente por esas texturas más sintéticas de bandas como Yazoo, incorporando teclados, sintetizadores, cajas de ritmo y baterías electrónicas, aunque sin marginar las guitarras de sus orígenes. Tapia, junto a Jorge González, darían rienda suelta a su amor cada vez más creciente por nombres como Depeche Mode, New Order, Bronski Beat o Soft Cell, incluyendo además los flamantes recursos artísticos en sus shows.

    Aunque Claudio Narea nunca estuvo cómodo con los nuevos tiempos, la agrupación experimentaba uno de sus más profundos cambios internos y demostraban un estado creativo voraz, desplegado en algunas de las mayores canciones de su catálogo, como Muevan las industrias, Quieren dinero, Independencia cultural o El baile de los que sobran.

    Tapia sigue: “Ya llegado este segundo disco quedó más clara la influencia que teníamos de estos grupos, canciones como Muevan las industrias tienen mucho de ese sonido más Depeche Mode. Nosotros sampleamos los balones de gas y le bajamos la afinación, y quedaron sonando como fierro. Empezamos a descubrir los samplers, los teclados, las secuencias y fue otro mundo, muy jugado. Estaba súper claro lo que estábamos escuchando en ese momento y a Claudio no le atraía mucho, porque él siempre ha sido mucho más de guitarra, más rocanrolero, más rockabilly. A él no le agradaba tanto el disco y mucho menos tocarlo en vivo. Los teclados le incomodaban y era como una pequeña lucha que teníamos al tocar este disco, al presentarlo. Y todo era muy precario, porque la verdad que ahora ha cambiado tremendamente lo que es tocar en vivo, todo lo que es la infraestructura, los escenarios, el sonido, la iluminación”.

    40 años después, ya no será tan precario repasar en vivo el cancionero de Pateando piedras. Ni menos resultará incómodo.

    Como una vuelta de mano con uno de los títulos más inventivos de la música popular chilena, Tapia revivirá el disco en el festejo por los 40 años de su lanzamiento, con un concierto agendado para el 15 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Caupolicán (entradas en Puntoticket). En la previa, el músico ha debido ensayar no sólo sus temas más significativos, sino que también algunos que se han mantenido desplazados.

    Foto: Bastián Pizarro (Cedida - Prensa Miguel Tapia)

    “Yo no soy muy romántico ni tampoco nostálgico”, aclara. “Pero me gustó estar trabajando en las canciones de ese disco para presentarlo. He estado chequeando las pistas que grabamos en su oportunidad y se me ha hecho bien agradable encontrarme con nuestra interpretación e incluso con el sonido de la guitarra de Claudio en temas como Estar solo, que tiene mucha influencia de The Cure, exactamente del disco Pornography. Aparte de las conocidas, ahora también nos vamos a abrir a tocar Estar solo o Por favor. Ha sido muy entretenido recordar las influencias que teníamos en ese tiempo, en particular Jorge y yo, por las máquinas”.

    “En ese momento empezamos a tocar con una batería electrónica, la Simmons. La compramos y era muy incómoda de tocar. Nunca fue un placer tocarla, porque era casi como tocar esta mesa. No tiene ese rico golpe del parche natural de la batería. Yo sacrifiqué ese placer de tocar la batería durante muchos años por tratar de optimizar el sonido en vivo. Porque nosotros no sonábamos tan bien en vivo. Y nunca fue agradable esa batería. No era como Phil Collins tocando en Londres”, continúa el artista, sentado en el programa Viernes de Culto que se emite a través de La Tercera.

    Un auto para Myriam Hernández

    Pero Pateando piedras no sólo significó una mayor riqueza en el sonido de la banda; también amplificó su alcance popular hasta consolidarlos como el grupo más importante del país, con cifras que reportaban un álbum que despachó cinco mil copias en sus primeros diez días en tiendas, dos fechas en el en ese entonces Estadio Chile repletas con cerca de 10 mil personas y una prensa que los tomaba cada vez más en serio, admitiendo que eran una competencia indudable para los grupos argentinos que por esos días copaban los medios.

    Aunque resultaba lógico que en 1987 estuvieran sobre el escenario del Festival de Viña, finalmente la mirada recelosa de la dictadura militar no les permitió saltar a la vitrina más convocante del país.

    “Siempre hubo una energía mala onda con Los Prisioneros. Siempre fue cuesta arriba. Siempre fue antagónico. Y principalmente por los medios, no por el público. Fue sanador cuando en los 90 me encontraba con mucha gente que iba de vacaciones a Perú, Ecuador o al Caribe y regresaban y me decían: ¡oye allá ustedes son súper famosos! Pero en Chile sentíamos frustración, frustración. Sobre todo había mala onda con Jorge”.

    Para ejemplificarlo, Tapia narra una anécdota: cuando volvían a Santiago tras las multitudinarias presentaciones que protagonizaban en los países de la costa Pacifico, nadie del sello EMI llegaba a Pudahuel para recibirlos, pese a ser uno de los artistas más vendedores del país. “Pero un día llegamos en la tarde y veo en el aeropuerto a un chofer de la EMI. Ahí dije: wow, al fin se pegaron la ‘cachá’ y nos mandaron a buscar para llevarnos a nuestras casas. Le hablo a este chofer y le digo ‘don Mario, qué bueno que nos vino a buscar’. Él me responde: ‘no Miguelito, vine a dejar a la Myriam Hernández’”.

    Después retoma: “Yo estuve con Jorge un tiempo atrás y le dije que yo me alegraba mucho por él, porque Jorge recibió mucho odio. Por lo que fuera, por su personalidad, por lo que decía. Y le comentaba qué bueno que ahora la gente te está demostrando mucho su cariño. Le han reconocido su labor como compositor y todo eso. Yo cuando viajo también estoy sintiendo lo mismo”.

    Pese a la conquista de otras plazas de la región donde hasta hoy suena su obra, Tapia aclara que siempre pensaron en local. Volverse universales fue una hazaña fuera de su control. “Nosotros pensábamos en Chile, nada más. Muevan las industrias es una canción que tiene que ver con el momento en que mi padre quedó cesante en la fábrica que trabajaba. El baile de los que sobran tiene que ver con el colegio, con nuestra historia. Nosotros en el colegio éramos seis amigos muy inquietos, muy atentos a lo que pasaba en Chile. Nos interesaba mucho lo que venía. En palabras simples y chilenas, éramos súper pajeros”.

    01-08-2026 MIGUEL TAPIA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Pese a estar constantemente descifrando la historia de Los Prisioneros -y en rigor, su propia historia-, el instrumentista asegura que nunca ha tenido interés en leer los varios libros que existen acerca del trío. Es más: subraya que tampoco escribiría uno, a diferencia de lo que ha acontecido con González y Narea.

    “Yo no he leído los libros de Los Prisioneros. Ninguno. Me imagino que alguno habrá contado las historias del liceo. Me pasa que cuando muchas veces me han leído algunas partes, como que en realidad digo ‘no fue así’. Cada uno tiene su mirada. Me han dicho que escriba algún libro, pero no creo que tenga mucho éxito: mi libro no tiraría mala onda. Yo contaría la parte buena, entretenida, divertida y creativa de Los Prisioneros, que es con la que yo me he quedado. Entonces, no tendría mucho éxito. Pero sí me han ofrecido escribir mi historia”.

    -¿Cómo es su relación actual con Jorge González?

    Con Jorge estuvimos en las buenas y en las malas de Los Prisioneros, siempre. Además tenemos una conexión familiar, mi hermana es casada con su hermano. Tenemos una sobrina en común que es enfermera y lo cuida. Entonces, mi relación con él siempre va a ser de cariño. De dos tipos que estuvieron juntos en la tirada de micrófonos, en la carta, en momentos tensos e incómodos, aunque también en dos Estadio Nacional llenos. Y yo he sido bastante cable a tierra. Hacíamos una buena combinación. Yo le iba diciendo las cosas que pasaban. Yo fui bien pitoniso con muchas cosas de Los Prisioneros.

    -¿Cómo cuales?

    Traiciones dentro de la banda. Fui muy pitoniso. Y sé que en un libro Jorge lo cuenta, en ese libro Maldito sudaca cuenta algo de eso, de como yo veía un poco antes las cosas que podían pasar. Entonces, tengo una buena conexión con él.

    01-08-2026 MIGUEL TAPIA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    -¿Con Claudio Narea la relación ya está sepultada?

    Es que siempre fui muy distinto con Claudio. O sea, es cosa de quien nos conozca personalmente va a descubrir que somos personalidades muy diferentes. Entonces no, con Claudio no tengo contacto. No es una distancia que me duela, soy súper poco nostálgico.

    “O sea, hay personas que pasan por la vida de uno y se van, o sea uno tiene parejas, madres de tus hijos, y se van. No, no tiene mayor importancia. Yo siempre he intentado hablar de la buena historia de Los Prisioneros, porque siempre se está hablando de o penca. Nunca me gustó, siempre me dio lata. A Carlos Fonseca, nuestro mánager y que fue nuestro primer fan de Los Prisioneros, también le daba una lata tremenda. Era muy desagradable cuando había cosas internas de la banda que se ventilaban”.

    -¿Ha gestionado que para el show en el Caupolicán estén Jorge o Claudio?

    Yo tengo mi escuela de rock y cuando se cumplieron los 40 años de La voz de los 80 hicimos un concierto sinfónico. La sinfónica de La Granja, puros niños y jóvenes de octavo a cuarto medio, hicimos una versión sinfónica de La voz de los 80. Ahí lo invité a Jorge. Pero me dijo que no sale, que no sale casi nada. Y se entiende. Así que probablemente también le va a llegar algún mensaje, pero lo veo difícil, porque ya no está saliendo. De hecho, me han comentado que lo van a visitar más que él.

    Lee también:

    Más sobre:Los PrisionerosMiguel TapiaJorge GonzálezClaudio NareaCarlos FonsecaPateando piedrasLa voz de los 80YazooThe CureDepeche ModeBronski beatSoft cellMyriam HernándezTeatro CaupolicánPuntoticketMúsicaMúsica cultoLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Lo más leído

    1.
    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    2.
    Reducciones presupuestarias y nuevas normas: el fuerte debate que abrieron los Fondos de Cultura 2027

    Reducciones presupuestarias y nuevas normas: el fuerte debate que abrieron los Fondos de Cultura 2027

    3.
    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    4.
    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    5.
    Ángel Parra: “A los 60 años estoy orgulloso de una discografía, de una carrera y de la gente que aprecia lo que hago”

    Ángel Parra: “A los 60 años estoy orgulloso de una discografía, de una carrera y de la gente que aprecia lo que hago”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos
    Chile

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero
    Negocios

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    La fórmula Dussaillant para salvar a TVN

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres
    El Deportivo

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

    “Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres