La Voz de los 80: al rescate del cassette perdido de Los Prisioneros

En tiempos de plataformas, algoritmos y lanzamientos en redes sociales, formatos como el cassette, todavía son apreciados por algunos nostálgicos. Así ocurre con la reciente reedición de La Voz de los ‘80, el legendario álbum debut de Los Prisioneros lanzado originalmente en 1984 bajo etiqueta Fusión, antes de su distribución posterior vía EMI.

Se trata de una iniciativa de la misma compañía, en alianza con M&E Discos, enmarcada en el proceso de reedición de parte del catálogo de la banda, con lanzamientos en CD y vinilo de títulos como Estadio Nacional y los trabajos publicados durante el regreso del grupo en la primera década de los 2000.

Así lo explica el mánager histórico del trío sanmiguelino, Carlos Fonseca. “Primero sacamos los discos del retorno, luego La Voz de los 80′ en vinilo, en CD, en picture disc, y ahí vino el momento de sacar los cassettes. Nosotros pretendíamos que esto fuera antes, deberían haber salido en octubre del año pasado, pero con todos los problemas de transporte, de materia prima, terminó llegando ahora”.

Una foto entre las ruinas

Un detalle llamativo para los melómanos y coleccionistas, es que la reedición en cassette incluye la carátula original de la factura de Fusión. Esta es diferente a la conocida a nivel masivo por la edición de EMI de 1985, y retrata al trío, por entonces unos veinteañeros, entre las ruinas del antiguo edificio de la CCU en la avenida Santa María. Una imagen tomada por Cristián Galaz, director de buena parte de los videoclips del grupo.

La que se hizo posteriormente y se hizo más conocida, fue capturada en la Vega Central. “Como pieza de colección para los fans, queríamos darle la posibilidad de tener ese tiraje original del cual ya no quedan copias. Por eso usamos esa portada, que es edición limitada”, dice Fonseca.

El guitarrista Claudio Narea todavía mantiene un vivo recuerdo de aquellos días. “Fue en febrero del 84′. Nosotros habíamos ido a la playa de vacaciones, junto a otras personas y habíamos llegado recién desde Ventanas. Inmediatamente de llegar, medios quemados, ahí hicimos la sesión. La hicimos ahí donde está el Costanera Center ahora. En algunas fotos salgo con la guitarra que yo tenía en ese tiempo, una Cimar que tenía desde la época de Los Vinchukas, en cuarto medio. Le ponía unos carnets entre las cuerdas”.

Por su lado, Carlos Fonseca recuerda la razón por la que se eligió aquella locación, a tono con el espíritu rupturista del trío. “A mí me gustaba el lugar, se lo plantee a Cristián [Galaz] y él me dijo, ‘sí, aquí’. Era un lugar en que todo el mundo quería hacer algo, pero él consiguió los permisos. Ahí hicimos la sesión para la edición original. Cristián se subió a un segundo piso de una construcción en ruinas, y ahí sacó una foto hacia abajo a Los Prisioneros. También hicimos una sesión en la zona de Bellavista, Chucre Manzur”.

Según Fonseca, la imagen ya había circulado en otras publicaciones asociadas a la banda. “Esa foto se ha usado para publicaciones del CD de La Voz de los 80′, dentro del arte, pero fue parte de la primera portada que hice yo con un amigo diseñador, bastante básica. Pero es la pieza que la gente buscaba”.

Desde su vereda, Claudio Narea detalla que la decisión de usar esa fotografía se tomó en conjunto. “Todo era muy de conversar, de participar en ese tipo de cosas. Al momento de elegir la portada se elegía entre todos. No me acuerdo que haya habido otra opción de foto. Después salió la edición de la EMI con otra foto, pero no me acuerdo por qué la cambiaron”.

El nuevo cassette de La Voz de los 80′, en su versión Fusión, está acotada a un tiraje limitado de dos mil copias. En cuanto al sonido, cuenta con el audio remasterizado que se ha usado en las recientes ediciones de vinilo y CD, descartando el uso del original que incluía una versión diferente de Mentalidad Televisiva. “Esa versión tenía un par de cosas más que se le agregaron, no era gran diferencia, pero no existe en master. Ese audio existe solo en unas copias del cassette que yo tengo, entonces no era cosa de llegar y ponerlo en el master de ahora porque iba a sonar en calidad muy inferior. Esa canción está guardada para alguna edición especial para algún momento”.

La nueva edición en cassette de La Voz de los 80', incluye la portada original de la edición de Fusión.

Fonseca remarca que esta reedición “no tiene planificación de hacerse de nuevo, es una tirada única. Pero si sacamos de vuelta el cassette, va a ser con la carátula que todos conocen, la del año 85′”. Además de La Voz de los 80′, la alianza de Fusión y M&E incluye el lanzamiento en el mismo formato de títulos como Estadio Nacional, en cassette doble, y el álbum debut de Aparato Raro. La colección se expande además hacia otras piezas de la música popular chilena, como el álbum debut de Pettinellis, el concierto Los Tres Unplugged 20 años (que celebró el legendario disco acústico de la banda penquista), el cuarto disco de Los Bunkers, Vida de Perros, y La voz del pueblo, de los íconos del punk chileno, Los Miserables.