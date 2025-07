Toto regresa a Chile: conoce cuándo es la venta de entradas y precios

Se anunció el regreso de la legendaria banda Toto a suelo nacional, con una cita con los fanáticos para el 11 de diciembre en el Arena Claro.

Los íconos del rock clásico, encabezados por Steve Lukather y Joseph Williams, han marcado a la industria con clásicos como Africa, Rosanna y Hold the Line.

Para su regreso preparan sus mayores éxitos y también la compañía del cantante y compositor Christopher Cross, a cargo de temas como All Right, Think of Laura, Sailing, Never Be the Same y Ride Like the Wind.

Venta de entradas para Toto

La venta de entradas para el concierto de Toto en Chile se realiza en el sistema Puntoticket.

El proceso comienza con la preventa del 3 de julio a las 15:00 horas, exclusiva pagando con tarjetas visa Scotiabank, donde se ofrece un 20% de descuento.

En la instancia se permiten cuatro entradas por cliente, hasta agotar stock de 5.000 unidades.

Luego de eso, se realizará la venta general el 4 de julio, a las 15:00 horas.

Las ubicaciones y precios son las siguientes, teniendo en cuenta el valor total con cargo por servicio: