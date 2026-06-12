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    Caerá más abajo del puesto 600 en el ranking ATP: Nicolás Jarry anuncia que no podrá estar en Wimbledon

    El tenista nacional comunicó la noticia a través de sus redes sociales. Se estaba preparando para la gira de pasto, pero viajará a Chile para reunirse con sus médicos.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    En abril, Nicolás Jarry jugó su último partido, en el Challenger de Oeiras 3, en Portugal. Una lesión no lo dejó retornar al circuito y en las últimas semanas el Príncipe estaba trabajando en su recuperación en Barcelona producto de molestias en el codo. El objetivo era llegar a la gira de pasto, en donde defendía 230 puntos en Wimbledon luego de tener en 2025 su mejor actuación, en la que llegó a los octavos de final y quedó en el camino ante Cameron Norrie.

    Pero nada de eso sucederá, porque el deportista nacional anunció que volverá al país. La recuperación no avanzó como él esperaba, por lo que no podrá jugar los próximo torneos, incluida la mencionada gira de pasto.

    “Sigo con molestias en el codo”

    La noticia la informó Nico a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. “Quería contarles que, después de varias semanas entrenando en Barcelona con mucha ilusión y con el objetivo de llegar a la temporada de pasto, las cosas no han salido como esperaba. Sigo con molestias en el codo y, por ahora, no podré volver a competir”, comenzó escribiendo.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    “Regreso a Santiago para reunirme con mis médicos y evaluar los próximos pasos. No es una situación fácil, pero voy a seguir haciendo todo lo posible para encontrar una solución y volver a la cancha lo antes posible. Quiero agradecerles de corazón por todos los mensajes y el apoyo constante que me han brindado. En los momentos más difíciles, sentir ese cariño hace una gran diferencia”, añadió.

    No obstante, Nico expresó su deseo de retornar para representar al país en la Copa Davis: “Ojalá pueda superar este obstáculo y volver a representar a Chile, con la ilusión de llegar a la Copa Davis”, cerró.

    Con esta noticia y al no poder defender los puntos del Grand Slam británico obtenidos el año pasado, Jarry tendrá una estrepitosa caída en el ranking ATP y quedará ubicado cerca del puesto 660.

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