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    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    El árbitro detalla la jugada que derivó en la expulsión de Kevin Altez. La transmisión oficial evidenció un conflicto entre ambos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El polémico informe de Héctor Jona tras encontrón con jugador: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Héctor Jona está en el centro de la polémica. Su encontrón con el jugador Kevin Altez y la posterior expulsión del futbolista en el empate 3-3 entre Huachipato y Cobresal quedó detallada en el informe arbitral. El juez explica la secuencia que terminó con la tarjeta roja mostrada al mediocampista uruguayo del equipo acerero en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio CAP. La transmisión televisiva evidenció el conflicto entre ambos.

    El incidente ocurrió a los 86 minutos, cuando Huachipato buscaba el empate. Tras un choque, varios jugadores del conjunto local reclamaron la decisión a de detener el desarrollo del encuentro al juez Jona. La mayoría desistió tras recibir una explicación, según el escrito oficial.

    “Tras una detención del juego dispuesta para resguardar la integridad física de dos jugadores de Cobresal que habían colisionado dentro de su área penal, varios jugadores del club Huachipato se acercaron a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada. Luego de recibir la explicación correspondiente, desistieron de sus reclamos y acataron la decisión arbitral”, detalla.

    Sin embargo, el árbitro precisó que la situación continuó únicamente con Altez. “No obstante, el jugador N° 30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada. Ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados”, escribió.

    Posteriormente, Jona describió el momento que motivó la expulsión del charrúa. “En ese contexto, quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”, finalizó.

    Las imágenes de la transmisión mostraron a ambos frente a frente mientras intercambiaban palabras. Tras ese momento, el árbitro exhibió la tarjeta roja directa al volante de Huachipato. Luego de la expulsión, ambos continuaron intercambiando palabras antes de que el futbolista abandonara el terreno de juego.

    Pese a quedarse con un jugador menos en los minutos finales, el conjunto acerero logró empatar el encuentro en el epílogo y selló un 3-3. Con ese resultado, Huachipato quedó de manera transitoria en el sexto lugar de la tabla con 24 puntos, mientras que Cobresal se mantuvo en la decimoquinta posición con 14 unidades.

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