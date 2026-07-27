Superintendencia de Educación impulsa plan para reducir la burocracia y la carga administrativa del sistema escolar

La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, encabezó esta jornada la Cuenta Pública Participativa 2026 de la institución, instancia en donde presentó los principales resultados de la gestión 2025 junto a la hoja de ruta que tendrán durante este año.

En su presentación, la autoridad destacó el trabajo desarrollado por la Superintendencia en materias de orientación, atención ciudadana, fiscalización y resguardo de los recursos públicos.

Asimismo, en cuanto a los principales resultados de 2025, informó que la institución recibió más de 22 mil denuncias ciudadanas, un 18% más que el año anterior, y realizó 20.286 acciones de fiscalización en establecimientos educacionales de las 16 regiones del país.

En materia de desafíos para este 2026, apuntó a la implementación del Plan de Desburocratización, agenda institucional que busca avanzar hacia una superintendencia más eficiente, disminuyendo exigencias administrativas y fortaleciendo el acompañamiento a las comunidades educativas.

Al respecto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que esto tiene como foco tener ministerio “que facilite el trabajo de las comunidades educativas y que también las apoye, para que puedan concentrarse en lo más importante, que es la enseñanza y que los niños aprendan”.

“Desde la Superintendencia de Educación han acogido este llamado y hay elementos concretos que así lo demuestran. Este no es un proceso rápido ni fácil, pero vemos avances positivos que deben reforzarse y profundizarse”, explicó.

En este contexto, la Superintendencia identificó que actualmente el sistema educativo convive con 3.092 obligaciones normativas. Si bien estas regulaciones cumplen un rol fundamental en el resguardo de los derechos de estudiantes y comunidades educativas, señalan desde lasuperintendencia que su acumulación ha significado una creciente carga administrativa para sostenedores, equipos directivos y docentes.

“Queremos una Superintendencia cada vez más cercana, orientadora y eficiente, que entregue respuestas oportunas a las comunidades educativas y que facilite el cumplimiento de la normativa”, señaló. “Nuestro desafío es resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también acompañar a quienes día a día tienen la responsabilidad de educar”, señaló la superintendenta (s).

Así, la institución impulsó un proceso de revisión de sus procedimientos, criterios y regulaciones con el objetivo de simplificar trámites, eliminar duplicidades y hacer más eficiente la relación entre los establecimientos educacionales y el Estado.

Ejes del Plan de Desburocratización 2026

Más tiempo para educar

Revisión y simplificación de procesos institucionales.

Eliminación de requerimientos redundantes y duplicidades administrativas.

Actualización normativa para adecuar criterios a la nueva Ley de Convivencia Educativa.

Simplificación de procedimientos de denuncias y atención de casos urgentes.

Fiscalización con sentido

Implementación de un modelo de fiscalización más formativo y orientador.

Plan Nacional de Fiscalización 2026, donde el 70% de los programas tiene carácter preventivo y de acompañamiento.

Fortalecimiento del rol orientador de los equipos fiscalizadores.

Apoyo a establecimientos durante la implementación de la nueva normativa de convivencia escolar.

Dialogar es lo primero

Potenciación de mecanismos de Gestión Colaborativa de Conflictos.

Fortalecimiento de procesos de conciliación y mediación.

Promoción de soluciones tempranas para evitar la escalada de conflictos.

Impulso al Formulario de Contacto Directo para favorecer la activación de protocolos institucionales.

Supereduc te acompaña

Desarrollo de un plan nacional de acompañamiento a establecimientos educacionales.

Capacitaciones periódicas para equipos directivos y comunidades educativas.

Fortalecimiento del programa de buenas prácticas y del PANEP en educación parvularia.

Incremento de la presencia institucional en terreno y en regiones.

Capacitar también es fiscalizar

Ampliación de la oferta formativa en normativa educacional.

Seminarios y capacitaciones sobre la nueva Ley de Convivencia Educativa.

Formación en gestión colaborativa de conflictos y medidas de seguridad escolar.

Identificación participativa de necesidades de capacitación en las comunidades educativas.

Normativa Simple