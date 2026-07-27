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    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    El market cap del fabricante del iPhone asciende a los US$ 4,92 billones. Las dudas en torno a la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial le pesa al gigante de los chips.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Apple y Nvidia en las pizarras de Wall Street. Imagen tratada con IA.

    Las acciones de Apple y Nvidia tienen un comportamiento dispar en Wall Street y aunque no marcan hitos recientes, sí basta para cambiar el listado de las empresas más valiosas del mundo.

    Los papeles del fabricante del iPhone registran un salto de 0,66% en el Nasdaq hasta los US$ 335,40, con lo cual su market cap trepaba hasta los US$ 4,92 billones al cierre de esta edición.

    El fabricante de chips, por el contrario, experimenta una contracción mucho más severa, del orden del 4,75%, con lo que el precio de la acción cae de los US$ 200 por primera vez desde el pasado 8 de julio.

    Nvidia Dado Ruvic

    Así las cosas, la empresa fundada por Jensen Huang recorta su valor de mercado a US$ 4,76 billones en el contexto de las renovadas dudas del mercado sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y también por la competencia de las empresas chinas en el rubro.

    Apple logra consolidar el “sorpasso” que había alcanzado por unos minutos el pasado 17 de julio, aunque en esa ocasión la fabricante de chips se mantuvo finalmente como la cotizada más valiosa del mundo, posición que ocupaba desde mediados de 2025.

    El gigante de Cupertino alcanzó por primera vez los US$ 4 billones de capitalización bursátil el 28 de octubre de 2025, convirtiéndose entonces en la tercera empresa en lograr este hito, después de Nvidia, que lo alcanzó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025.

    “En el fondo, un ecosistema sólido, márgenes altos, recompras agresivas y un crecimiento de ingresos y beneficios que se está acelerando justo antes de presentar resultados el 30 de julio; todo eso ha bastado para que el mercado, vuelva a pagar la prima de calidad de Apple y la coloque de nuevo por delante de Nvidia” dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    NombreCapitalización de MercadoPaís
    AppleUS$ 4,92 billonesUSA
    NVIDIAUS$ 4,76 billonesUSA
    Alphabet (Google)US$ 3,99 billonesUSA
    MicrosoftUS$ 2,92 billonesUSA
    AmazonUS$ 2,49 billonesUSA
    TSMCUS$ 2,04 billonesTaiwan
    BroadcomUS$ 1,81 billonesUSA
    Saudi AramcoUS$ 1,71 billonesArabia Saudita
    Meta Platforms (Facebook)US$ 1,51 billonesUSA
    SpaceXUS$ 1,46 billonesUSA
    TeslaUS$ 1,21 billonesUSA
    SamsungUS$ 1,14 billonesCorea del Sur
    Eli LillyUS$ 1,07 billonesUSA
    Berkshire HathawayUS$ 1,07 billonesUSA
    Eli LillyUS$ 1,07 billonesUSA
    Berkshire HathawayUS$ 1,07 billonesUSA

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