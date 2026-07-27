Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

Las acciones de Apple y Nvidia tienen un comportamiento dispar en Wall Street y aunque no marcan hitos recientes, sí basta para cambiar el listado de las empresas más valiosas del mundo.

Los papeles del fabricante del iPhone registran un salto de 0,66% en el Nasdaq hasta los US$ 335,40, con lo cual su market cap trepaba hasta los US$ 4,92 billones al cierre de esta edición.

El fabricante de chips, por el contrario, experimenta una contracción mucho más severa, del orden del 4,75%, con lo que el precio de la acción cae de los US$ 200 por primera vez desde el pasado 8 de julio.

Nvidia Dado Ruvic

Así las cosas, la empresa fundada por Jensen Huang recorta su valor de mercado a US$ 4,76 billones en el contexto de las renovadas dudas del mercado sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y también por la competencia de las empresas chinas en el rubro.

Apple logra consolidar el “sorpasso” que había alcanzado por unos minutos el pasado 17 de julio, aunque en esa ocasión la fabricante de chips se mantuvo finalmente como la cotizada más valiosa del mundo, posición que ocupaba desde mediados de 2025.

El gigante de Cupertino alcanzó por primera vez los US$ 4 billones de capitalización bursátil el 28 de octubre de 2025, convirtiéndose entonces en la tercera empresa en lograr este hito, después de Nvidia, que lo alcanzó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025.

“En el fondo, un ecosistema sólido, márgenes altos, recompras agresivas y un crecimiento de ingresos y beneficios que se está acelerando justo antes de presentar resultados el 30 de julio; todo eso ha bastado para que el mercado, vuelva a pagar la prima de calidad de Apple y la coloque de nuevo por delante de Nvidia” dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.