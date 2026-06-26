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    Acciones se tiñen de rojo y el Nasdaq anota su quinta caída consecutiva arrastrado por los semiconductores y OpenAI

    La Bolsa de Santiago, sin embargo, logró aguantar y se desmarcó de la tendencia a la baja del mundo. El IPSA se despidió de la sesión con un avance de 0,52%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El Nasdaq cayó 4,6% en la semana. Shannon Stapleton

    Las bolsas tuvieron un viernes negativo debido al fuerte retroceso de los valores tecnológicos, particularmente de aquellos ligados a las empresas de semiconductores y memorias.

    El MSCI World, el referente de las acciones mundiales, anotaba una caída de 0,20% al cierre de esta edición, aunque todas las miradas como siempre se concentraron en Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo.

    El Nasdaq cerró este viernes con su quinta sesión consecutiva. El índice tecnológico retrocedió 0,24% para cerrar en 25.297,62 puntos, mientras que el S&P 500 cayó 0,05% hasta 7.354,02 unidades. El Dow Jones bajó 0,09%, para terminar en 51.876,11 puntos.

    De esta manera, los indicadores se despiden de una semana negra en la que el S&P 500 acumuló una caída de casi 2% y el Nasdaq retrocedió 4,6%.

    En un contexto en el que las inversiones se mueven hacia sectores más defensivos, el Dow Jones fue la excepción y acabó la semana un alza de 0,6% en el período.

    El IPSA, Latam y el petróleo

    La Bolsa de Santiago, sin embargo, logró aguantar y se desmarcó de la tendencia a la baja del mundo. El IPSA se despidió de la sesión con un avance de 0,52%.

    La acción más destacada de la plaza local fue Latam (3,25%) que se ha beneficiado de la fuerte corrección de los precios del petróleo, por la reducción de costos que implica para la operación.

    El precio del barril ya se encuentra en los niveles previos al inicio de la guerra en Medio Oriente y el crudo WTI que se cotiza en Nueva York hoy cayó de la barrera de los US$ 70.

    La Bolsa de Santiago subió el viernes, pero bajó en el balance de la semana. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Sin embargo, al cierre de esta edición los precios empezaban a recuperarse luego que Donald Trump informó que Irán lanzó al menos cuatro drones kamikaze contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, calificándolo como una “estúpida violación del acuerdo de alto al fuego”.

    Acto seguido, Estados Unidos atacó a Irán. El Comando Central de Estados Unidos afirmó que sus aeronaves “atacaron depósitos iraníes de misiles y drones, así como emplazamientos de radar costeros”.

    Jorge Tolosa, de Vector Capital, dijo que la semana estuvo dominada por ajustes en carteras de inversión y eventos noticiosos importantes, en un contexto de incertidumbre sobre las decisiones de tasas de interés en Estados Unidos.

    “Esta incertidumbre ha provocado volatilidad en los mercados financieros y ha generado dudas entre los inversionistas. La inflación sigue siendo un factor clave que influye en las decisiones económicas y en el sentimiento del mercado”, comentó.

    IPO de OpenAI podría postergarse a 2026

    Las acciones de los fabricantes de chips operaron a la baja tras un reporte del New York Times que señala que OpenAI estaría evaluando postergar su salida a bolsa hasta el próximo año, debido al bajo desempeño de SpaceX tras su debut bursátil y la volatilidad generalizada en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

    OpenAI generó temores en el mercado tras informaciones que apuntan al retraso de su estreno en bolsa

    El reporte generó preocupaciones sobre la “sostenibilidad del gasto en infraestructura dado el retraso en el financiamiento desde los mercados de capitales”, según indicaron operadores de JPMorgan en una nota.

    Por su parte, Adam Crisafulli, de Vital Knowledge, señaló que la postergación del IPO de OpenAI “podría ralentizar el ritmo del gasto en infraestructura”.

    En ese contexto, las acciones de Micron Technology cayeron más de 6%,AMD perdió 2% e Intel retrocedió más de 3%.

    El sell-off se extiende a Asia

    La venta masiva fue especialmente intensa en Asia. SoftBank Group, uno de los principales inversores de OpenAI, lideró las pérdidas en la región con un desplome superior al 12%.

    En Corea del Sur, el índice Kospi cayó 5,81% hasta los 8.411,21 puntos, mientras que el Kosdaq retrocedió 4,10% a 851,37 unidades, en medio de una caída generalizada de las acciones tecnológicas en la región.

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