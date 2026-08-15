La Serena derrota a Universidad de Concepción en el barro de Collao y se aleja de la zona de descenso

Universidad de Concepción había dado el gran golpe del mercado de invierno al contratar al insigne goleador, Rogelio Funes Mori. Un fichaje que era un golpe anímico para el club estudiantil, el cual recibía -en su cancha- a Deportes La Serena.

El Campanil necesitaba los tres puntos para alejarse de la zona de descenso y el duelo ante los papayeros era una verdadera final, pues los nortinos estaban sobre ellos en la Tabla de Posiciones por tan sólo un punto (20 contra 19) y ambos vienen haciendo una irregular campaña en esta temporada.

Pero los granates supieron jugar bajo la inclemente lluvia que caía en la región del Bío Bío y se adaptó rápido a la cancha que se fue transformando en un barrial con el correr de los minutos. De hecho, Ángelo Henríquez abrió la cuenta -a los 25 minutos- luego de una contra letal y los locales no supieron reponerse del golpe.

El descanso no le sirvió a los anfitriones para ordenarse y otra vez la visita golpeó en el momento justo. Rafael Marcelo Delgado aprovechó que la defensa amarilla no logró sacar nunca el balón del área, tras un córner, y marcó el gol definitivo.

“Quiero felicitar a mis jugadores, porque la cancha no nos permite hacer un análisis profundo, pero fue un triunfo más que merecido... Este es un punto importante para lo que queremos en este segundo semestre y si queremos hacer algo más importante, tenemos que enfrentar cada partido como una guerra”, aseguró el técnico de Serena, Felipe Gutiérrez, en TNT Sports.

Por su parte, el jugador Francis Mac Allister agregó que “sentíamos que era un partido fundamental, porque en la tabla está todo muy pegado. Ganas un partido y peleas arriba, pierdes dos y quedas abajo, por lo que debemos ganar y luego ver para qué estamos”.

Deportes La Serena arranca de la zona roja y se mete en la medianía del escalafón con 23 positivos y Universidad de Concepción quedó en el antepenúltimo lugar con 19 unidades. Pero si Cobresal derrota a Deportes Concepción en El Salvador, se ubicará en los puestos de descenso.