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    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    El Presidente agradeció la gestión de la exministra durante el nombramiento de Francisco Riveros como su reemplazante.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica

    El Presidente José Antonio Kast se refirió a la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, durante la ceremonia en que Francisco Riveros fue presentado como nuevo titular de la cartera. El abogado reemplaza a la exlanzadora de bala, quien deja el cargo luego de la polémica por el mal uso de un vehículo fiscal.

    En la actividad, el Mandatario agradeció el trabajo realizado por Duco durante sus cinco meses en el cargo. “Quiero agradecer su lealtad, su trabajo incansable. Recuerdo cuando hablamos la primera vez, cuando nos encontramos en mi casa, al igual que lo hice con varios de los ministros que están acá presentes, donde pudimos intercambiar sueños y anhelos que tenemos para nuestra patria”, señaló.

    “Eso sigue igual. Seguimos soñando y buscando un país que acoja a todos, un país bien entrenado, un país donde se hagan las cosas bien, donde cada deportista, como eres tú, pueda romper todas las barreras que le impiden llegar a donde quiere llegar”, añadió.

    Kast también abordó los problemas de gestión que, según señaló, existen en el deporte chileno y mencionó las dificultades de coordinación entre el IND y el Mindep. “Yo recuerdo hacia atrás lo que fue Chiledeportes, luego se convirtió en el Instituto Nacional de Deportes y en paralelo tenemos el Ministerio del Deporte y no siempre esos organismos conversan. Hay muchas disputas”, dijo.

    Duco y Francisco Riveros. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Tenemos que mejorar mucho todo lo que es la aproximación a cómo se hace el tema del deporte, en todas las áreas. Esos desafíos son enormes y estoy seguro de que seguiremos trabajando por sacar adelante esos desafíos”, añadió.

    El Presidente destacó además el trabajo de Duco en la candidatura de Chile para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud. “Tu impronta, tu energía, tu capacidad de convocar logró que eso fuera posible en momentos en que tenemos situaciones críticas en temas económicos. Nada te impidió salir a promoverlo en esas alianzas público-privadas bien hechas para que pudieramos decir ‘lo hacemos y confiamos que lo vamos a hacer’”, dijo.

    Posteriormente, Kast se refirió a la situación que terminó con la salida de la exministra, aunque evitó entrar en detalles sobre el episodio. “Hay veces que podemos cometer un error. Y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces, casi inentendibles. Pero son las normas que hoy días nos rigen y que nosotros hemos planteado que hay que aplicarlas”, sostuvo.

    “Es un error que cualquiera puede cometer. A veces quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan también. Frente a eso uno tiene que tomar decisiones difíciles, decisiones dolorosas, pero eso no quita el respeto que uno tiene hacia las personas que lo han dado todo”, agregó.

    Francisco Riveros, en tanto, asumió como nuevo ministro del Deporte después de desempeñarse como asesor de la Presidencia e integrar el equipo de Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso. Antes tuvo un paso por la directiva de Palestino y fue gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023.

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