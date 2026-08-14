Los candidatos que se barajan para reemplazar a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte

Este jueves se cerró el ciclo de Natalia Duco al mando del Ministerio del Deporte después de que El Deportivo presentara antecedentes de la actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, por el mal uso de un auto fiscal.

Debido a esto, el Presidente José Antonio Kast le solicitó la renuncia, a la exlanzadora de la bala, así como al subsecretario de la cartera, Andrés Otero.

Ante esta situación, el Gobierno ya se encuentra buscando alternativas para encontrar quien pueda asumir estos cargos.

Una de las cartas que se manejan en La Moneda es la de Rodrigo Delgado, ex alcalde de Estación Central y ex ministro del Interior en el gobierno de Sebastián Piñera.

A partir de 2022 se sumó al directorio de Palestino. De acuerdo a la página web del club, es el actual secretario.

También aparece entre las opciones Francisco Riveros. El abogado de profesión es exgerente general de Palestino, donde asumió el rol de potenciar al equipo profesional y juvenil, así como involucrar a la comunidad árabe para integrarlos a través del deporte, generando un gran acercamiento con Jorge Uauy, presidente de los tricolores.

Por otro lado surge la alternativa de se una una exministra del gobierno de Sebastián Piñera. Se trata de Pauline Kantor, quien se ha desempeñado como periodista de Canal 13, de las revistas Caras y Sábado, y ha sido socia directora de las consultoras de comunicación estratégica Factor C, KO2 y Grupo Etcheberry.

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario en 2010 y entre 2011 y 2014 dirigió el programa Elige Vivir Sano.

Ya en enero de 2018 fue anunciada como ministra del Deporte para el segundo gobierno de Piñera, asumiendo el cargo en marzo de ese año hasta el 28 de octubre de 2019.

En cuanto al reemplazante de Andrés Otero, el nombre que se maneja es el de Sofía Rengifo. Es Ingeniera Comercial con Magister en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibañez.

Entre 2012 y 2014 se desempeñó como jefa del Departamento de Salud del Estudiante de la Junaeb y fue Directora Nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND).

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera pidió permiso por unos meses para ser candidata a diputada y, tras no obtener el resultado esperado, volvió a su cargo en el IND.