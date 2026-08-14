Revés para Macron: Tribunal Constitucional francés bloquea la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años

El Tribunal Constitucional francés bloqueó el viernes un proyecto de ley que prohibía el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, argumentando que infringía la libertad de expresión. Este revés supone para el presidente Emmanuel Macron, quien solicitó a su gobierno que reformulara la legislación.

“Al prohibir que los menores de 15 años accedan a determinados servicios en línea, la ley exige inherentemente que toda persona, incluso un adulto, demuestre su edad antes de acceder a ellos”, declaró el Consejo Constitucional en su decisión.

“Sin embargo, al no especificar las condiciones y los límites bajo los cuales debe presentarse dicha prueba, la legislatura no ha establecido las garantías legales necesarias para asegurar el cumplimiento de estos requisitos”, añadió.

Los legisladores franceses aprobaron la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 15 años, convirtiéndose en el primer país de Europa en seguir el ejemplo de Australia, cuya prohibición, pionera a nivel mundial, impidió el acceso a plataformas como Facebook, TikTok y YouTube a menores de 16 años en diciembre.

Macron ordenó al primer ministro Sébastien Lecornu que revisara el proyecto de ley para tener en cuenta las preocupaciones del Consejo Constitucional, según informó el Elíseo en un comunicado.

El Elíseo indicó que Macron estaba decidido a que la reforma entrara en vigor antes de la primavera de 2027, cuando Francia celebrará elecciones presidenciales. Macron no puede presentarse a un tercer mandato, consignó Reuters.