Ingevec muestra fuerte salto en utilidades e ingresos en el segundo trimestre

En medio del complejo comento de la construcción y el sector inmobiliario, Ingevec tuvo un buen primer semestre en materia de resultados financieros.

La constructora reportó ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $ 11.263 millones, lo que representa un salto de 49,35% respecto al mismo lapso del año pasado.

Sólo en el segundo trimestre, las utilidades de la empresa ascendieron a $ 6.211, 4 millones, una mejora de 48,6% frente al periodo abril-junio de 2026.

Sus mejores indicadores también se reflejan en sus ingresos, los cuales ascendieron a 185.209,6 millones en el primer semestre, los cuales se comparan positivamente frente a los $ 130.627 millones del mismo periodo del año pasado.

De acuerdo a los balances enviados a la CMF, la empresa facturó $ 100.697,2 millones en el segundo trimestre, esto es un fuerte salto de 46,66% en relación a ese mismo tramo del año 2025.

El desempeño de la empresa fundada por Francisco Vial Bezanilla, Enrique Besa Jocelyn-Holt y José Antonio Bustamante Correa refleja el mayor nivel de actividad de sus principales áreas de negocio.

En un comunicado, la firma dijo que durante el semestre se adjudicaron 16 nuevos contratos por UF 5,4 millones, que incluyen proyectos habitacionales privados, multifamily, de subsidio DS19 y DS49 e industriales en distintas regiones del país, destacando entre ellos Multifamily Florida (Cencosud), One La Serena y el Edificio VIMA.

Imagen corporativa de Ingevec, creada con uso de IA.

La empresa dijo que el dinamismo en adjudicaciones se refleja, a su vez, en el backlog de la constructora, que alcanzó $ 654.936 millones a junio, un 2,9% por sobre el cierre de 2025.

Del total, un 53,9% corresponde a obras habitacionales y un 37,4% a proyectos de subsidio, mientras que un 73,2% se concentra en la zona Centro. A la fecha, la compañía mantiene 52 contratos de construcción en ejecución.

En el negocio inmobiliario, el resultado proporcional de los proyectos habitacionales mostró un “avance significativo”. Los ingresos crecieron 23,5% hasta $ 53.041 millones y el Ebitda aumentó 152,7%, alcanzando $ 8.129 millones.

“La evolución estuvo impulsada principalmente por el inicio de construcción de 13 proyectos durante el semestre, en línea con el plan de inversión de la compañía”, explicó la firma.

Complejo momento de la industria

Cabe señalar que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) actualizó sus proyecciones para el sector de infraestructura y vivienda para lo que resta del año, corrigiendo a la baja las expectativas que presentó a finales del 2025.

Esto a pesar de una serie de medidas que ha impulsado el gobierno para poder reactivar la actividad en el mercado.

En enero de este año, estimó que la inversión en vivienda subiría un 3,4%, con una expansión de 11% en el sector público y una contracción de 0,1% en lo privado. Ahora el gremio estima un crecimiento de 1% en inversión de vivienda para el cierre del 2026, con un alza de 8,7% en pública, y una caída de 2,8% en privada.