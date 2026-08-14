Cámara Chilena de la Construcción recorta sus perspectivas de inversión para 2026 tras bajo dinamismo del primer semestre

31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez 31 Marzo 2026 Trabajadores Construccion del nuevo Edificio Coorporativo del Banco Santander en la comuna de Las Condes, empleo. Foto: Andres Perez

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) actualizó sus proyecciones para el sector de infraestructura y vivienda para lo que resta del año, corrigiendo a la baja las expectativas que presentó a finales del 2025. Esto a pesar de una serie de medidas que ha impulsado el gobierno para poder reactivar la actividad en el mercado.

El gerente de estudios de la CChC, Nicolás León, valoró las iniciativas que poco a poco empiezan a generar mayor certidumbre para la industria, y que “probablemente tengan impactos positivos hacia los años venideros”.

En ese sentido, apuntó a que la rebaja de las perspectivas se deben a que “parte del contexto de este año ha sido menos positivo, pero no así necesariamente significa que hacia los próximos años no veremos un cambio en tendencia”, añadió León en la presentación del informe MACh.

Por el lado de vivienda pública, León resaltó el plan de emergencia habitacional desarrollado por el gobierno anterior “que incluso hereda un cierto dinamismo para este gobierno por la cantidad de proyectos que hoy día están en construcción. Hay cerca de 190 mil viviendas sociales en construcción, de las cuales 76 mil todavía están sin inicio y 42 mil están con cerca de un 80% de avance. Estamos proyectando un cierre de año con casi 60 mil unidades que se van a termianr este año”.

Desde la CChC destacan que se ha ido incrementando el presupuesto para el Minsiterio de Vivienda, “por lo tanto ha generado mayor construcción”. Adicionalmente, la ejecución que ha mantenido al igual que en otros años.

Por el lado de la vivienda privada, el ejecutivo aprovechó para destacar el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios que ha movilizado en mercado inmobiliario. Aunque apunta a que algunos anuncios como la exención transitoria del IVA tuvieron generaron contracción en la demanda, con la Megarreforma ya aprobada, generará más dinamismo hacia adelante.

Con todas las medidas impulsadas “es probable que veamos un año 2027 con bastante mayor dinamismo y también un cierre de 2026 que, dependiendo de la rapidez con la cual se tramiten estos proyectos, probablemente tenga un efecto también en los últimos meses de este año en ventas”.

Es aquí donde la CChC realizó una rebaja de sus perspectivas. En enero de este año, estimó que la inversión en vivienda subiría un 3,4%, con una expansión de 11% en el sector público y una contracción de 0,1% en lo privado. Ahora el gremio estima un crecimiento de 1% en inversión de vivienda para el cierre del 2026, con un alza de 8,7% en pública, y una caída de 2,8% en privada.

Inversión en infraestructura

Respecto a la infraestructura pública, la CChC reiteró la contracción del presupuesto para este tipo de construcciones, con una disminución para este año de 17% en términos reales en los montos destinados al Ministerio de Obras Públicas para este 2026. Pero adicionalmente, a junio la ejecución del presupuesto llegó apenas a un 38%, versus un 42% el mismo periodo del año anterior.

“Es de preocupación para nosotros que ese presupuesto al menos se pueda ejecutar en un 100% y es parte de las conversaciones que hemos tenido permanentemente con las autoridades”, dijo León.

Por el lado de la infraestructura público-privada, el gremio han mantenido un año más dinámico, pese al amplio rezago con proyectos adjudicados incluso en el gobierno de Sebastián Piñera, que recién están empezando a mostrar inversión en construcción. “Aquí es desafío no es la falta de proyectos, si no más bien que estos se ejecuten”, afirmó el ejecutivo.

En lo que respecta a la infraestructura productiva, León apuntó a que es este sector el que hoy está tirando el carro de la construcción. Más de la mitad (un 55%) de la inversión proyectada para este 2026 se explica por la minería. La energía es el segundo sector más relevante. “Si uno mira las cifras hacia adelante es probable que este dinamismo se mantenga durante los próximos años, durante el 2027, 2028″, adelantó.

“La actualización a junio de 2026 del Catastro de la CBC muestra que la inversión en construcción en infraestructura productiva en 2026 llegaría a US$ 9.157 millones, 12% más que lo materializado durante 2025 (US$ 8.184 millones). Esta sería la mayor cifra de inversión en construcción desde que se lleva este registro (2015), resultado impulsado principalmente por la minería y el sector energético”, indicó.

De esta forma, las proyecciones para el cierre de este año, es una caída de 10% en la inversión de infraestructura pública, un avance de 15,5% en la infraestructura productiva, lo que signfica que la inversión total en infraestructura terminaría el año con un incremento de 4,7%.

Esto es menor que lo proyectado en enero, cuando se esperaba un crecimiento de 5,5%, con una caída de 5,1% en el sector público, y un incremento de 13,6% en lo productivo.

En el conjunto de infraestructura y vivienda, la CChC corrigió a la baja las perspectivas de inversión para el cierre del año, pasando de una expansión de 4,5% a 3,5%. Eso sí, hay buenas expectativas para los próximos años: “vemos mejores perspectivas después de varios años negativos”, dijo León.

Las propuestas de la CChC

El gremio detalló una serie de medidas propuestas que podrían impulsarse en el corto plazo ante un escenario recesivo. Entre estas, construir mesas regionales público-privadas para destrabar procesos burocráticos, diseñar un presupuesto de inversión del MOP contracíclico para el próximo año, e iniciar la construcción de proyectos concesionados que no han partido.

El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, apuntó a que “hay ocho proyectos que son US$2.300 millones que podrían generar 4.000 empleos durante su construcción, y hemos también propuesto medidas para acelerar el inicio de eso con algunas medidas especiales”.

Asimismo, propuso impulsar un programa de mejoramiento de viviendas y barrios (DS-27), intensivo en mano de obra que puede contribuir a empujar el empleo en la construcción. “Estamos hablando de al menos del orden de 40 mil empleos que se podrían generar si es que ese programa se ejecuta rápidamente”, aseguraron desde el gremio.

La construcción llamó a acelerar la implementación de medidas que ha impulsado el gobierno para reactivar el mercado inmobiliario, como el subsidio a la tasa, la modernización de la OGUC, y otras iniciativas incluidas en la Ley de Reconstrucción.