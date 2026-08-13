La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

Falabella anotó al cierre del segundo trimestre un sólido resultado operacional, con utilidades que marcaron un récord para este periodo en la historia de la compañía. Las ganancias operacional del grupo -sin considerar una menor revalorización a fair value de las propiedades de inversión del gigante del retail-totalizaron $223.564 millones (US$242 milones).

El Ebitda de la firma avanzó 7% año a año, alcanzando $506.033 millones (US$ 549 millones) en el trimestre, cifra que habría sido de $ 511.033 millones al excluir eventos extraordinarios de por $ 5 mil millones, asociados a “indemnizaciones en Chile y al cierre de tiendas en Brasil”, explicó la compañía.

En Chile, la empresa disminuyó en cerca de mil sus puestos de trabajo. A nivel consolidado, la dotación completa de Falabella disminuyó en 3.182 trabajadores en comparación a diciembre del 2025, al pasar de 79.848 trabajadores en todos sus mercados a 76.666.

La mayor reducción se observó en Perú, donde la dotación pasó de 29.051 trabajadores a 26.786, es decir, 2.265 menos. En Chile, se registraron 955 trabajadores menos, pasando de 39.651 a 38.696. En Brasil la dotación se redujo solo en 68 personas, reduciéndose de 2.439 a 2.371. En Colombia sumó 103 trabajadores en el primer semestre.

“En Grupo Falabella, los ajustes en la dotación de la compañía responden a un proceso natural dentro de la organización. Estamos constantemente evaluando mejoras operacionales destinadas a simplificar procesos y tener estructuras más ágiles, lo que se traduce en una mejor propuesta de valor para nuestros cliente y en mejores resultados”, dijo la firma a La Tercera.

En Falabella, sin embargo, podría haber cierta estacionalidad, ya que su dotación a diciembre es generalmente más alta que la que contabiliza a mediados de año. Pero la tendencia de los últimos años es claramente a la baja. El punto más alto del último quinquenio fue diciembre de 2021: Falabella tenía entonces 98.430 trabajadores en todos los países donde operaba. En Chile, sumaba 50.972 personas, versus los 38 mil actuales. La firma llegó a tener más de 100 mil trabajadores previo a la pandemia y los problemas financieros que atravesó hace un par de años.

Si bien el grupo no desagrega en cuál de sus filiales se han realizado recortes de personal, Sodimac, en sus reportes trimestrales, evidenció un recorte de poco más de 800 personas en el primer semestre, y de más de 1.000 personas en los últimos 12 meses, pasando de 13.091 personas a 12.035. Sodimac, igual que Falabella, tiene operaciones en varios países de la región y no precisa la reducción en Chile.

Cencosud

A diferencia de Falabella, Cencosud durante el segundo trimestre registró pérdidas, la firma perdió $36.455 millones (US$ 40 millones), versus las ganancias de $86.491 millones (US$ 94 millones) que registró en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo a la firma, esto se debió principalmente a factores no operacionales.

Desde Cencosud recalcaron en la divulgación de resultados que “durante este segundo trimestre seguimos avanzando en la integración de nuestro ecosistema y en la evolución de capacidades sustentados en data y tecnología, para ser el retailer omnicanal multiformato más relevante en la vida de nuestros clientes. La industria, la tecnología y los hábitos de consumo evolucionan rápidamente, y en Cencosud avanzamos con la misma velocidad, con una organización más ágil, simple e integrada”.

Durante el primer semestre salieron del grupo 2.072 trabajadores, pasando de una dotación de 117.170 personas al cierre de 2025 a 115.098 en junio. Esto, al considerar todos los mercados en los que Cencosud tiene presencia: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos y Uruguay. El grupo no detalla en sus estados financieros la dotación por país.

Si por tipo de trabajador: los gerentes y ejecutivos principales bajaron de 546 a 540 desde diciambre a junio; los profesionales y técnicos subieron de 18.788 a 18.898 y el ítem trabajadores y otros bajó en 2.176 personas, hasta 95.660. La matriz Cencosud S.A. emplea a 1.370 personas.

El gasto en remuneraciones de Cencosud fue de $ 910.275 millones en el primer semestre, $ 18 mil millones menos que en la primera mitad de 2025. Los beneficios por terminación, en el ítem gastos de personal, sumaron $ 20.007 millones a junio.

En 12 meses, Cencosud también observó una caída. Versus junio de 2025, la firma ligada a la familia Paulmann redujo su operación en casi 5 mil personas. En concreto, pasó de 119.977 en junio del 2025 a 115.098 al cierre del primer semestre de 2026.

En julio del 2025, la compañía oficializó la venta de 54 supermercados de la cadena Bretas en el estado brasileño Minas Gerais, junto con 8 estaciones de servicio y un centro de distribución, lo que podría explicar parte de merma en la dotación del último año.

La tendencia es la misma: Cencosud viene reduciendo por tres años consecutivos su dotación. En el 2022 llegó a tener 122.891 trabajadores, casi 6 mil más que lo que tenía al cierre del 2025. Y en el 2015, aunque tenía presencia en menos mercados, completaba una dotación de más de 140 mil trabajadores.