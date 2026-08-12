Embajador chino llama a Chile a protegerse de la “injerencia externa” que limite las inversiones en el país

El embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, en el seminario de la Sofofa titulado Chile-China: Mirando la próxima década, a 20 años del Tratado de Libre Comercio

El embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, criticó este miércoles los cuestionamientos en torno a las inversiones del gigante asiático. En el marco de un seminario de la Sofofa titulado Chile-China: Mirando la próxima década, a 20 años del Tratado de Libre Comercio, el diplomático advirtió que el mundo se ve asediado por una “creciente desglobalización y el proteccionismo”.

Niu Qingbao dijo que “ciertos países, anteponiendo sus propios intereses a todo lo demás, e ignorando las normas internacionales, distorsionan el concepto de seguridad nacional con fines geopolíticos”.

Sin nombrar a ninguna nación en particular, el embajador manifestó que esos países recurren sistemáticamente a aranceles y sanciones unilaterales, y a la diplomacia coercitiva, sin mostrar respeto alguno por la soberanía y los intereses legítimos de otros países.

Sus declaraciones tienen como telón de fondo los nuevos aranceles de castigo que impulsó recientemente Estados Unidos contra sus socios comerciales (incluyendo Chile) y también las advertencias e inquietud de Washington por las inversiones chinas en otros países, en áreas como las telecomunicaciones.

Aunque evitó referirse directamente a Estados Unidos, Niu Qingbao se defendió de las acusaciones de que Beijing distorsiona el comercio internacional.

“Acusan a China de sobrecapacidad y de imponer barreras comerciales porque sus propios productos ya no son lo suficientemente competitivos”, sostuvo en el encuentro, donde también estaba presente el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna.

El canciller de Chile no respondió preguntas de la prensa al finalizar su participación en el evento.

El canciller Francisco Perez Mackenna evitó hacer comentarios sobre declaraciones del embajador de China en Chile.

“Acusar a China de exceso de capacidad y levantar barreras (contra el comercio) no resolverá su propio problema de incompetencia. Al contrario, tales prácticas solo perturbarán el orden económico y comercial mundial, socavarán la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, impedirán el desarrollo sano y ordenado de la cooperación industrial y, por lo tanto, plantearán riesgos a largo plazo para el crecimiento económico mundial”, aseguró el embajador chino.

Relación de Chile con China

En su exposición, Niu Qingbao valoró la relación comercial entre ambas naciones, destacando las inversiones en el sector energético, y haciendo un llamado a cuidarla.

“Debemos resistir con firmeza y protegernos contra cualquier injerencia externa, manteniéndonos especialmente vigilantes ante cualquier intento de terceros de limitar o debilitar la cooperación entre China y Chile bajo cualquier pretexto”, señaló.

También instó a Chile a cuidar sus propios intereses y los “comunes” con China. “Ampliar la profundidad y el alcance de la cooperación práctica es fundamental para impulsar nuestro desarrollo de alta calidad”, comentó.

El embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, en el seminario de la Sofofa titulado Chile-China: Mirando la próxima década, a 20 años del Tratado de Libre Comercio

“Es fundamental para resistir el acoso y defender nuestra dignidad, y es una buena acción que beneficia a los pueblos de ambas naciones”, enfatizó al cierre de su intervención.

Luego de su presentación, el embajador fue consultado por la tarifa que impuso Estados Unidos a Chile. Ante esto, Niu Qingbao dijo que “creemos que el intercambio internacional siempre es beneficioso mutuamente. El intercambio libre sirve al interés de todos los países. Esa es la posición de China, y estamos contentos de ver que China y Chile son buenos modelos para promover el intercambio libre y también para hacer inversiones”.

“Creemos que esto sirve no solo al interés de los países, sino también a los consumidores”, agregó.

Sobre el trato que ve de las inversiones de China en Chile, afirmó que “China considera a Chile un país amigo. Chile es uno de los países de América Latina que más atrae a las empresas chinas; a ellas les gusta hacer negocios aquí”.

“Esperamos que Chile siga siendo un lugar propicio para los negocios relacionados con el medioambiente para las empresas de China, al igual que para las de otros países”, complementó.

Frente a la relación con el gobierno del Presidente Kast, el embajador sostuvo que “es una relación muy importante, constructiva y positiva”.

Sin embargo, Niu Qingbao declinó realizar comentarios sobre las tratativas del país con Estados Unidos para eximir de los aranceles a todos los productos que se exportan desde Chile. Esto, considerando que las peticiones de Estados Unidos pueden afectar la relación con China.

“No hago comentarios sobre cómo Chile maneja su política exterior o su política comercial”, indicó.