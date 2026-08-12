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    Arturo Vidal respalda a Gabriel Maureira ante la llegada de Vozinha, pero le deja un encargo

    El Rey alaba las condiciones del guardameta de 19 años, cuya titularidad se ve amenazada por el arribo del caboverdiano, figura en el Mundial.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport)

    Arturo Vidal es el capitán de Colo Colo. Esa condición esgrimió hace un par de semanas para objetar la contratación de refuerzos para la segunda parte del año. Los albos lideran el campeonato con comodidad y, según el Rey, tenían una estructura suficiente para soportar el resto del año.

    Sin embargo, los albos terminaron remeciendo el mercado. No solo el interno, también el internacional. El anuncio del fichaje de Vozinha, figura en el último Mundial, los instaló en el centro de la atención planetaria. A los 40 años, el africano fue capaz de hacerles frente a los mejores atacantes de la actualidad. El Cacique también anunció a Iván Román, aunque luego retiró su presentación de las plataformas oficiales.

    Arturo Vidal respalda a Gabriel Maureira ante la llegada de Vozinha, pero le deja un encargo

    La llegada del africano supone una amenaza para uno de los integrantes de esa escuadra que el Rey no pretendía tocar: Gabriel Maureira. Con 19 años, el canterano asumió un difícil desafío: ocupar el arco albo después de la lesión de Fernando de Paul. Salvo un par de errores puntuales, ha respondido a cabalidad a la exigencia. Considerando todos los encuentros oficiales que ha disputado la escuadra de Macul, ha jugado 17 encuentros. Le han marcado 22 goles.

    Maureira cuenta con el respaldo de Fernando Ortiz, quien le advirtió a Vozinha que, más allá de su estelar cartel, no tendrá el puesto garantizado. Entre sus compañeros, la sensación es la misma. En las últimas horas, de hecho, el juvenil guardameta recibió un potente espaldarazo: Arturo Vidal lo elogió profusamente.

    Gabriel Maureira, en el duelo entre Universidad de Concepción y Colo Colo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    En una de sus habituales transmisiones vía streaming, el ahora defensor no escatimó en consideraciones. “Es un arquerazo”, dijo. Sin embargo, le planteó un encargo. “Pero debe mejorar algunas cosas”, advirtió.

    ¿Qué debe mejorar Maureira?

    El análisis de Vidal incluyó alusiones técnicas. “Tiene porte, es gigante, buen arquero, le pega bien a la pelota”, apuntó, entre sus virtudes. Sin embargo, también se refirió a las falencias que debe corregir. “Debe ser más malo nomás, en el sentido de que le den miedo acercarse a él”, expresó.

    La consideración incluye alguna situación específica que lo involucre durante un partido. “Le digo que choque, que hable. Que putee a alguno, a mí mismo, porque no le voy a decir nada. Lo tenemos que sentir de atrás”, profundizó.

    Más sobre:Colo ColoArturo VidalGabriel MaureiraVozinhaFútbolFútbol Nacional

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