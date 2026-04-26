Fernando de Paul es sustituido en el arco de Colo Colo. El segundo tiempo del encuentro ante Palestino estaba avanzado. El reloj marca 69′. Los albos buscaban afanosamente el tanto que equilibrara el marcador, que había abierto Dilan Zúñiga, formado en Macul, en una jornada que revestía una motivación especial: se celebraba el 101º aniversario del club. En su reemplazo ingresa Gabriel Maureira, quien cumple su debut oficial en el primer equipo del Cacique.

En principio, hubo susto por una eventual lesión de rodilla de Tuto. Fernando Ortiz descartó esa situación y habló de una dolencia muscular. El técnico argentino, eso sí, no tenía clara la magnitud. "Nuestro jugador sufrió lesión avulsiva isquiotibial proximal derecho. Tras la evaluación clínica y la realización de exámenes de imagen, se decide resolución quirúrgica de su cuadro. Posterior a eso iniciará su plan de rehabilitación kinésica", precisó el club, mediante un comunicado oficial.

Duelo de diamantes en bruto: zoom a la disputa entre Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva por el arco de Colo Colo

El exgolero de San Luis y Universidad de Chile pasará varios partidos fuera. La proyección es que no juegue por el resto de la primera rueda. Sin otro guardameta experimentado en el plantel, la disputa por el puesto la animarán Maureira (19) y Eduardo Villanueva (21). El segundo emergió antes, pero se ha ido quedando, precisamente en beneficio de la consideración que Ortiz tiene sobre el primero, quien destacó en la pretemporada. Específicamente, en el partido ante Peñarol, en el Centenario. Una prueba de fuego ante un equipo histórico, independientemente del carácter amistoso del choque, en la que mostró personalidad y eficiencia a la hora de los penales.

El Tano no ha dado luces concretas de quien será el elegido para jugar ante Universidad de Concepción. En los entrenamientos, de hecho, optó por alternarlos. Al entrenador le quedan varios días para sopesar las virtudes y defectos que le ofrecen ambos.

En principio, además de la edad, los diferencia la estatura: Maureira mide 1,93 metros contra 1,87 metros de Villanueva.

Gabriel Maureira debutó en el primer equipo de Colo Colo enfrentando a Peñarol. FOCOUY/PHOTOSPORT

Las otras consideraciones son técnicas. “Tanto Eduardo Villanueva como Gabriel Maureira tienen las capacidades para asumir esta tremenda responsabilidad, ante la ausencia de Fernando de Paul. Son dos estilos muy diferentes. Son dos arqueros que reúnen el perfil para estar en Colo Colo. Son dos arqueros altos, fuertes mentalmente, que eso es importante. Me tocó estar en Colo Colo en la época de la quiebra, como ayudante de Daniel Morón, y me tocó ver lo que tenía Claudio Bravo. Son muy parecidos en la fuerza mental que tienen ambos. Son arqueros que, técnicamente, han mejorado muchísimo. Se les ha tratado de incorporar cosas tácticas, que es muy relevante al momento de enfrentar situaciones de partido tanto en fase defensiva como ofensiva”, apunta Jorge Martínez, quien trabajó con ambos.

Avances y retrocesos

Martínez aborda el freno en la evolución de Villanueva. “No creo que haya retrocedido. Para mí, tiene una leve ventaja sobre Gabriel. Por el proceso que ha tenido. A los 15 años lo llevé a la primera pretemporada, como lo hice en otros equipos. En Católica con Bernedo, Darío Melo en Palestino o Claudio González, en Curicó. Es importante que vayan quemando etapas. A Villanueva le toca en su momento jugar contra el Real Valladolid y lo hizo bien en ambas oportunidades. Y después no tuvo un partido tan acertado en Puerto Montt y por ahí deciden, entre el preparador de arqueros y el entrenador, imagino, que asuma Maureira, como en Uruguay. Ambos están capacitados. Ninguno le saca ventaja sobre el otro”, enfatiza.

Eduardo Villanueva, en el amistoso entre Colo Colo y el Valladolid, en Viña del Mar (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El profesional comenta, también, la decisión alba de no fichar un golero experimentado a comienzos de temporada. “No sé si es acertada o no, pero siempre es importante darle la oportunidad a la cantera. En este caso, a estos dos grandes porteros, que tienen mucha proyección. Obviamente, uno siempre considera que los equipos grandes deben tener dos arqueros experimentados, pero si se da la posibilidad de que estos chicos puedan debutar, es importante que puedan ir ganando esa experiencia, como les pasó a Gillier y Bernedo en Católica. Para ver de qué están hechos y si están preparados, realmente, para asumir el arco de Colo Colo“, subraya.

Martínez analiza un último factor, también clave para quien custodia la valla, más en un equipo de la magnitud del Cacique: el sicológico. “Villanueva tiene un poco de ventaja sobre Maureira, al tener más experiencia, más pretemporadas, intertemporadas, por haber estado en los dos procesos, como tercero o segundo arquero si faltaban Omar Carabalí o De Paul en los procesos de Gustavo Quinteros y Jorge Almirón. Eso le da un poco más de fortaleza mental para asumir esta responsabilidad”, evalúa.

Sin embargo, la conclusión es categórica. “Ambos van a ser los futuros arqueros de Colo Colo. Reúnen las condiciones y el perfil de arquero que necesita Colo Colo”, resume.