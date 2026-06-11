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    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    Claudia Sheinbaum no está en el estadio Azteca para presenciar el duelo entre la selección azteca y Sudáfrica. La FIFA le dio un boleto a la mandataria, pero optó por entregarlo a una fanática.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial. Foto: @claudia_shein

    Claudia Sheinbaum decidió no asistir a la ceremonia inaugural del Mundial. La Presidenta de México optó por regalar el boleto que le había otorgado la FIFA a una hincha, en un gesto que vinculó con el alto costo de las entradas para el torneo.

    A través de una declaración pública, la mandataria explicó las razones de su decisión y señaló que buscaba dar una señal respecto al acceso de los aficionados al encuentro entre su país y Sudáfrica. “Entrego el boleto que la FIFA me obsequió para la inauguración del Mundial a una joven mexicana apasionada del fútbol como un gesto simbólico para reconocer a las mujeres que abren camino y representan con orgullo a nuestro país. Este acto también refleja la importancia de que el deporte sea más accesible para todas y todos”, escribió en X.

    Pese a declinar su presencia en el estadio para el partido inaugural, la Presidenta ha mantenido una relación protocolar con la FIFA. Este miércoles sostuvo una reunión con Gianni Infantino en el marco de las actividades oficiales asociadas a la Copa del Mundo.

    Aun así, Sheinbaum verá el encuentro desde uno de los Fan Fest habilitados para los fanáticos, donde se desarrollarán actividades paralelas a la inauguración y a los partidos del certamen.

    Durante las horas previas al inicio del Mundial también se refirió a las manifestaciones registradas en las inmediaciones del estadio. “La inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problema, está todo el equipo de la ciudad y del gobierno de México para garantizarlo. Va a estar muy, muy bien y como siempre toda la suerte a la selección”, afirmó.

    La Presidenta también abordó las protestas que se realizaron antes del encuentro inaugural. “No es pueblo contra pueblo. Nosotros tenemos que resguardar el estadio, es obvio porque se tiene que desarrollar la inauguración. Tenemos que garantizar junto con el gobierno de la ciudad que puedan acceder los que vinieron a ver el partido y se les dejó manifestar antes de llegar al estadio”, señaló.

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