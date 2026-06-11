El de Marcelo Bielsa puede, perfectamente, transformarse en un récord. El entrenador resolvió de una particular forma un trámite previo al debut de Uruguay en el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Obligado por la reglamentación, el exentrenador de la Roja tuvo que romper una de sus reglas intransables: la de no ofrecer entrevistas exclusivas. La conducta no es antojadiza: el DT que llevó a la selección chilena al Mundial de Sudáfrica 2010 considera que todos los medios deben tener derecho a acceder a sus palabras en condición de igualdad. Por esa razón, históricamente, ha optado por no privilegiar a ninguno.

Seis preguntas en 38 segundos: la controvertida entrevista que llena de críticas a Marcelo Bielsa

Sin embargo, hay una disposición que el estratega no pudo eludir: la potestad que tienen los detentores de derechos exclusivos de la transmisión televisiva del Mundial de acceder a los entrenadores de las respectivas selecciones. No atender esos requerimientos puede derivar perfectamente en sanciones.

La prerrogativa que sí ocupó fue la de elegir qué decir. Y ahí, puso en práctica su faceta más lacónica. En 38 segundos, contestó las seis preguntas que le planteó una periodista de Directv que esperaba el arribo de la selección charrúa. Estructuras simples y evidentemente breves, le sirvieron para salir del paso. "Llegamos con mucha ilusión”, “sin inconvenientes” o “Ronald (Araújo) está normal”, le sirvieron para salir del paso.

Marcelo Bielsa llegó a Playa del Carmen con el plantel de Uruguay y contestó SEIS PREGUNTAS en 38 segundos a la prensa.



Así… 😅🇺🇾 pic.twitter.com/1oAwiH4YyI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 10, 2026

El entrenador se llenó de críticas. No solo por la disposición con la que atendió a la profesional, sino también porque durante el diálogo jamás levantó la vista. De hecho, en las redes sociales castigaron fuertemente la falta de disposición del rosarino. “Maleducado”, fue uno de los conceptos que más se repitió en los reproches que le dedicaron los internautas.

Una antesala convulsa

La espera del Mundial ha sido especialmente controvertida para el entrenador. A comienzos de esta semana, fue objeto de una dura acusación por parte de Maikel Araújo, hermano de Ronald, quien lo responsabilizó por una lesión muscular que sufrió el defensor del Barcelona.

“Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial”, escribió el familiar de la figura blaugrana, acompañando el texto de aplausos irónicos en Instagram.

Araújo tuvo que modificar su planificación producto del desgarro que sufrió. De hecho, tuvo que viajar a Barcelona, para que lo revisaran los médicos del club. En la Celeste confían en que esté disponible para alguno de los partidos por el grupo H, que comparten con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.