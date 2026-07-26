Yan Diomande desata millonaria guerra entre el Real Madrid y el PSG: lo que vale su pase tras lucirse en el Mundial

Antes del Mundial, se lucía en el Leipzig. Durante el Mundial, el PSG se interesó en su pase. Después del Mundial, el Real Madrid lo quiere sí o sí. Hablamos de Yan Diomande, el delantero que se lució con Costa de Marfil en la cita planetaria y que durante estos días desató una millonaria guerra entre ambos colosos europeos.

El club francés se adelantó al español y ya en la fiesta norteamericana le presentó su proyecto al jugador y le hizo una oferta que -según la prensa del Viejo Continente- satisfacía sus pretensiones salariales. Pero el negocio no se concretó y durante esta semana, el cuadro merengue fue a preguntar cuánto valía su carta y el entorno de Diomande se dejó querer.

Lo que parecía cerrado en París, se abrió en Madrid y ahora el Leipzig, su actual oncena y dueño de sus derechos federativos, le puso preció a la operación: el joven que cumplirá 20 años en noviembre no se mueve de la Bundesliga si no es por 120 millones de euros (129 mil millones de pesos).

EL PSG contaba con caja para llevarse al marfileño, pues ha realizado ventas este verano que superan los 100 millones de euros, pero está reticente a pagar lo que pide la institución alemana. En tanto, es conocida la chequera de los merengues, pero su problema es que aún no deciden que hacer con Vinicius.

El brasileño aún no firma su renovación con los capitalinos y según informó el diario Sport, “el principal punto de fricción entre los representantes del jugador y el Real Madrid está en las condiciones económicas. Reclaman una prima de fidelidad de 15 millones, que Vinicius cobraría al completar íntegramente el nuevo contrato, además de un salario cercano al de Mbappé, estimado en unos 30 millones de euros brutos por temporada”.

Por lo que Florentino Pérez está dispuesto a escuchar ofertas por el hombre que se cambió el rostro tras la cita planetaria y el Arsenal inglés fue el primero en interesarse por su pase. No obstante, la guerra por Diomande parece que llegó a su fin en la jornada de este domingo.

El PSG comunicó que “ha retirado oficialmente esta noche su interés y ha puesto fin a todas las negociaciones relativas a Yan Diomandé". En un comunicado explican que “la cantidad solicitada por el traspaso, así como las exigencias salariales, eran totalmente desproporcionadas y podían desequilibrar el mercado. El PSG no renunciará a sus principios de gestión financiera rigurosa y de equilibrio de la plantilla”.

Finalmente, aseguraron que “el París Saint-Germain, doble campeón de Europa en título y el club más laureado de los últimos años, no se dejará arrastrar por los juegos inflacionistas ni por las maniobras de ciertos intermediarios”. Las puertas de Madrid se abren para que entre la joven figura y seguramente, también, para que salga el delantero sudamericano.