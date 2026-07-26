SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios

    El ministro José García Ruminot afirmó que la norma pendiente en el Senado no puede frenar la promulgación de la iniciativa. Además, sostuvo que, si el artículo finalmente no prospera, existen alternativas legislativas para reponer la compensación a los municipios.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios. En la imagen, José García Ruminot. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó este domingo el traspié que sufrió la denominada megarreforma en el Senado, luego de que se suspendiera la votación del informe de la comisión mixta por falta de quórum para aprobar la norma que compensa a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado enfatizó que el proyecto ya fue aprobado en prácticamente todas sus disposiciones y que solo resta resolver ese artículo en la Cámara Alta. Por ello, aseguró que el Ejecutivo no permitirá que la discusión pendiente retrase la entrada en vigencia de la iniciativa.

    “Lo que está pendiente, que es la compensación a los municipios y es solo la votación en el Senado, no nos puede paralizar, porque el proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social es demasiado importante para el país“, afirmó.

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El escenario si la norma es rechazada

    Consultado sobre qué ocurrirá si el Senado rechaza definitivamente la compensación a los municipios cuando vuelva a votarse el próximo 4 de agosto, García Ruminot sostuvo que el Gobierno cuenta con mecanismos para insistir en la medida.

    "Si esto se nos llegara a caer, hay otras posibilidades legislativas“, señaló el ministro, mencionando como una de las alternativas incorporar esos recursos en la Ley de Presupuestos 2027.

    No obstante, insistió en que la prioridad del Ejecutivo es promulgar cuanto antes la megarreforma para comenzar a implementar sus beneficios, especialmente los relacionados con la reconstrucción y la reactivación del sector inmobiliario.

    “Queremos promulgarla cuanto antes porque queremos que pronto comiencen a venderse las viviendas que están en stock y que van a ser objeto de una exención del IVA“, explicó.

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios Dedvi Missene

    Los motivos de la suspensión

    Respecto del episodio que obligó a postergar la votación, el titular de la Segpres explicó que el Gobierno enfrentó una semana de alta carga legislativa y que la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe, debido a un problema de salud, dificultó alcanzar el quórum requerido.

    A ello se sumaron las dudas planteadas por algunos senadores respecto de la compensación a los municipios y solicitudes para incorporar recursos destinados a enfrentar la emergencia por el sistema frontal en las regiones de Coquimbo y Atacama. Según García Ruminot, las negociaciones no alcanzaron a cerrarse antes de la sesión.

    Pese a ello, manifestó su confianza en que la norma será aprobada cuando vuelva a discutirse en el Senado y reiteró que los recursos comprometidos para la reconstrucción “van a estar”, independientemente del resultado de esa votación.

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
    Más sobre:GobiernoMegarreformaJosé García RuminotLa MonedaMinistroProyectoSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación

    “También está poniendo la música”: Zandra Parisi reconoce protagonismo de Quiroz tras revés del PDG en la megarreforma

    Carmona acusa que el gobierno “no estuvo a la altura” ante el sistema frontal y pide fortalecer el rol de los municipios

    Lo más leído

    1.
    Polémico video le cuesta dos cargos a Ítalo Omegna: Instituto Mises lo desvincula y renuncia como asesor parlamentario

    Polémico video le cuesta dos cargos a Ítalo Omegna: Instituto Mises lo desvincula y renuncia como asesor parlamentario

    2.
    Constanza Martínez: “Si no damos una salida al fracaso que puede haber permanentemente en el Congreso vamos a cosechar frustración”

    Constanza Martínez: “Si no damos una salida al fracaso que puede haber permanentemente en el Congreso vamos a cosechar frustración”

    3.
    Descifra: Quiroz cierra la megarreforma con mala evaluación y 50% cree que no logrará resultados

    Descifra: Quiroz cierra la megarreforma con mala evaluación y 50% cree que no logrará resultados

    4.
    El foco de La Moneda para blindar la aprobación de Kast

    El foco de La Moneda para blindar la aprobación de Kast

    5.
    Tras entrevista de Sedini: Rubilar cuestiona el diseño político de Kast y advierte problemas en el segundo piso

    Tras entrevista de Sedini: Rubilar cuestiona el diseño político de Kast y advierte problemas en el segundo piso

    6.
    Luis Cordero: “La trayectoria del gremialismo permite entender mejor el gobierno de Kast que la importación de patrones extranjeros”

    Luis Cordero: “La trayectoria del gremialismo permite entender mejor el gobierno de Kast que la importación de patrones extranjeros”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo
    Chile

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA
    Negocios

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Cómo funcionarán las 40 horas de Kast

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido

    Más problemas en Italia: el vínculo de Andrea Pirlo con una casa de apuestas que complica su arribo al banco de la Azzurra

    Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad
    Cultura y entretención

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula
    Mundo

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula

    EEUU impulsará la “Autopista Donald J. Trump” para Marruecos, que será una de las más largas en África

    Irán afirma que detendrá sus ataques mientras Estados Unidos mantenga la pausa en los bombardeos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
    Paula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?