Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios. En la imagen, José García Ruminot.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó este domingo el traspié que sufrió la denominada megarreforma en el Senado, luego de que se suspendiera la votación del informe de la comisión mixta por falta de quórum para aprobar la norma que compensa a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado enfatizó que el proyecto ya fue aprobado en prácticamente todas sus disposiciones y que solo resta resolver ese artículo en la Cámara Alta. Por ello, aseguró que el Ejecutivo no permitirá que la discusión pendiente retrase la entrada en vigencia de la iniciativa.

“Lo que está pendiente, que es la compensación a los municipios y es solo la votación en el Senado, no nos puede paralizar , porque el proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social es demasiado importante para el país “, afirmó.

Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El escenario si la norma es rechazada

Consultado sobre qué ocurrirá si el Senado rechaza definitivamente la compensación a los municipios cuando vuelva a votarse el próximo 4 de agosto, García Ruminot sostuvo que el Gobierno cuenta con mecanismos para insistir en la medida.

"Si esto se nos llegara a caer, hay otras posibilidades legislativas“, señaló el ministro, mencionando como una de las alternativas incorporar esos recursos en la Ley de Presupuestos 2027.

No obstante, insistió en que la prioridad del Ejecutivo es promulgar cuanto antes la megarreforma para comenzar a implementar sus beneficios, especialmente los relacionados con la reconstrucción y la reactivación del sector inmobiliario.

“Queremos promulgarla cuanto antes porque queremos que pronto comiencen a venderse las viviendas que están en stock y que van a ser objeto de una exención del IVA“, explicó.

Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios Dedvi Missene

Los motivos de la suspensión

Respecto del episodio que obligó a postergar la votación, el titular de la Segpres explicó que el Gobierno enfrentó una semana de alta carga legislativa y que la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe, debido a un problema de salud, dificultó alcanzar el quórum requerido.

A ello se sumaron las dudas planteadas por algunos senadores respecto de la compensación a los municipios y solicitudes para incorporar recursos destinados a enfrentar la emergencia por el sistema frontal en las regiones de Coquimbo y Atacama. Según García Ruminot, las negociaciones no alcanzaron a cerrarse antes de la sesión.

Pese a ello, manifestó su confianza en que la norma será aprobada cuando vuelva a discutirse en el Senado y reiteró que los recursos comprometidos para la reconstrucción “van a estar”, independientemente del resultado de esa votación.