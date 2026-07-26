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    Política

    Partido Nacional Libertario se desmarca de dichos de militante tras polémica por video de Ítalo Omegna

    La colectividad aseguró que las declaraciones difundidas en las últimas horas no representan su postura institucional y afirmó que ya activó sus instancias disciplinarias. El pronunciamiento se da luego de la controversia que terminó con la salida de Omegna del Instituto Mises Cono Sur y su renuncia como asesor parlamentario.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Partido Nacional Libertario se desmarca de dichos de militante tras polémica por video de Ítalo Omegna DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Partido Nacional Libertario (PNL) emitió este sábado una declaración pública para desmarcarse de los dichos atribuidos a uno de sus militantes, Ítalo Omegna, luego de la difusión de un video que generó una amplia controversia y que derivó en su desvinculación del Instituto Mises Cono Sur y en su renuncia como asesor legislativo del diputado Hans Marowski.

    En el documento, la colectividad sostuvo que “rechaza categóricamente las imputaciones formuladas por terceros, que pretenden atribuir al partido opiniones o posiciones que jamás han sido sostenidas por nuestra institucionalidad”.

    Asimismo, recalcó que sus declaraciones oficiales “siempre han sido expresadas por medio de su directiva nacional” y que cualquier intento de atribuirle posturas ajenas “repudia cualquier intento de atribuir al partido declaraciones o posturas ajenas a nuestra línea institucional”.

    Partido Nacional Libertario se desmarca de dichos de militante tras polémica por video de Ítalo Omegna. En la imagen: a la izquierda, el diputado Hans Marowski, a la derecha, Ítalo Omegna.

    El PNL añadió que sus principios “son claros y nos orientan” y que no comparte “ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado”.

    En esa línea, aseguró que cualquier incongruencia en la defensa de esos principios “es susceptible de ser reclamada ante nuestras instancias disciplinarias”, precisando que estas “ya han sido activadas en plenitud, conociendo de los hechos y adoptando las medidas y decisiones que en derecho correspondan”.

    Finalmente, el partido hizo un llamado “a actuar con responsabilidad y a no utilizar imputaciones falsas para obtener ventajas comunicacionales o políticas”. La declaración fue suscrita por la Directiva Nacional del Partido Nacional Libertario.

    El pronunciamiento se produce horas después de que se conociera la salida de Omegna del Instituto Mises Cono Sur y su renuncia como asesor parlamentario de Marowski, luego de la difusión de un registro audiovisual que provocó críticas transversales y reacciones de diversas organizaciones.

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