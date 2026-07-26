Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer “apropiarse” de Cuba y compara su política con el nazismo. En la imagen, Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar “apropiarse” de la isla mediante una política de presión económica y comparó las acciones de Washington con las de los regímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Las declaraciones fueron realizadas en Pinar del Río, durante el acto por el 73° aniversario del asalto al Cuartel Moncada, considerado el inicio de la revolución encabezada por Fidel Castro que culminó con la toma del poder en 1959.

“Cuba lidera hoy una batalla histórica contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país", afirmó el mandatario. Agregó que “antes fueron Gaza, Líbano e Irán. Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación”.

Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer “apropiarse” de Cuba y compara su política con el nazismo [e]Joaquin Hernandez

Díaz-Canel también arremetió contra el Departamento de Estado estadounidense, cuyos funcionarios —dijo— son “una versión moderna de los redactores de edictos y bandos militares que tanto se hicieron temer y odiar en los oscuros tiempos medievales o en las ocupaciones nazis en la Segunda Guerra Mundial”.

El gobernante sostuvo además que las sanciones y el embargo impulsados por la administración del presidente Donald Trump buscan responsabilizar a Cuba de los problemas internos de Estados Unidos y profundizar la crisis económica que atraviesa la isla. Según afirmó, las medidas han agravado los apagones, la escasez de combustible y las dificultades que enfrenta la población cubana.

Durante la última semana, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra entidades y funcionarios vinculados al gobierno cubano, mientras Washington mantiene una política de máxima presión sobre La Habana.