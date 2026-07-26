Sistema frontal dejó 358 caminos afectados en el país y 17 puentes inoperativos: MOP informa de avances en la conectividad

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) liderado por el biministro Louis de Grange, presentó un balance de los daños estructurales y sanitarios que dejó el sistema frontal que afectó en los últimos días a las zonas norte y centro sur del país.

El análisis reveló que en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, 308 sistemas de agua potable rural se vieron afectados y debieron suspender sus servicios.

Además, evidenció que 358 caminos sufrieron afectaciones, así como 10 colectores aguas lluvias. Respecto a los puentes, 17 quedaron inoperativos y cuatro bordes costeros y caletas resultaron con daños.

Las principales afectaciones se registraron en la provincia de Huasco, en Atacama y en toda la Región de Coquimbo. En consecuencia, el Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe y alerta sanitaria en esas zonas.

Situación en Coquimbo

En detalle, el biministro de Grange explicó que en Coquimbo la Ruta 5 “está operativa”, sin embargo mantiene una “restricción de horario aprovechando la luz del día: desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde está funcionando y en la cuesta Buenos Aires que va entre el kilómetro 499 y el kilómetro 530 hay una restricción y el flujo es unidireccional , pero toda la parte restante de la ruta está operando en ambos sentidos”.

En la cuarta región, se vieron afectados 168 caminos, de ellos 53 ya se encuentran “habilitados completamente”, según explicó el ministro. Además, informó que los caminos restantes “están habilitados en forma parcial y estamos avanzando en la recuperación total de la infraestructura vial”.

Respecto a los puentes, detalló que “han habido afectaciones importantes, del total de seis puentes afectados hay uno que está con paso alternativo y hay dos puentes mecánicos disponibles evaluando su relocalización”.

En cuanto a las telecomunicaciones, explicó que “hubo inicialmente un total de 377 antenas desconectadas. La mayor parte de ellas era por temas de suministro eléctrico, pero ya están recuperadas 283″.

“Sin embargo, a nivel regional hay un 24,6% de las antenas desconectadas en materia de telecomunicaciones. No obstante esto, en términos de personas afectadas, se reduce significativamente a cerca de un 7%”.

Trabajos en Coquimbo.

En materia de agua potable rural, el ministro señaló que “había un total de 119 APRs afectadas, y ya hemos recuperado 34. Muchas de estas APR están desconectadas por falta de suministro energético, ya sea eléctrico o generadores diésel, y también estamos avanzando en su recuperación".

La reposición del suministro, según explicó la autoridad, depende “fuertemente de las variaciones en la turbidez del agua”.

Situación en Huasco

En la provincia de Huasco, en Atacama, la reposición de servicios también ha avanzado.

El ministro explicó que la Ruta 5 está con restricciones operativas. “Está operando con restricción horaria, y de los 116 caminos afectados, ya hemos recuperado 57″.

Respecto a los puentes, detalló que cuatro resultaron afectados y uno ya cuenta con una vía alternativa. “También tenemos dos puentes mecanos ubicados en la región para ser instalados en la medida que sea necesario”.

En cuanto a las telecomunicaciones, precisó que 81 antenas resultaron afectadas. “Hemos recuperado cerca del 69% de estas antenas, que equivalen a 56 dispositivos”.

Sobre el servicio de agua potable, indicó que “hubo inicialmente 38 sistemas de agua potable rural afectados, y ya hemos recuperado 19″.

El ministro aclaró que los sectores sin agua potable tienen el servicio “garantizado mediante la presencia de estanques y camiones aljibes”.

En ese sentido, señaló que las zonas más afectadas por esta causa con las localidades de Freirina y Huasco. De Grange aseguró que los equipos de emergencia están “trabajando con mucha intensidad” para recuperar los servicios y la conectividad en esas zonas.