SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sistema frontal dejó 358 caminos afectados en el país y 17 puentes inoperativos: MOP informa de avances en la conectividad

    El biministro de Grange precisó que la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo fueron las más afectadas por el temporal. En ambos sectores la Ruta 5 presenta interrupciones y aún hay localidades sin suministro de agua potable.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) liderado por el biministro Louis de Grange, presentó un balance de los daños estructurales y sanitarios que dejó el sistema frontal que afectó en los últimos días a las zonas norte y centro sur del país.

    El análisis reveló que en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, 308 sistemas de agua potable rural se vieron afectados y debieron suspender sus servicios.

    Además, evidenció que 358 caminos sufrieron afectaciones, así como 10 colectores aguas lluvias. Respecto a los puentes, 17 quedaron inoperativos y cuatro bordes costeros y caletas resultaron con daños.

    Las principales afectaciones se registraron en la provincia de Huasco, en Atacama y en toda la Región de Coquimbo. En consecuencia, el Presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe y alerta sanitaria en esas zonas.

    Situación en Coquimbo

    En detalle, el biministro de Grange explicó que en Coquimbo la Ruta 5 “está operativa”, sin embargo mantiene una “restricción de horario aprovechando la luz del día: desde las 8.00 de la mañana hasta las 6.00 de la tarde está funcionando y en la cuesta Buenos Aires que va entre el kilómetro 499 y el kilómetro 530 hay una restricción y el flujo es unidireccional, pero toda la parte restante de la ruta está operando en ambos sentidos”.

    En la cuarta región, se vieron afectados 168 caminos, de ellos 53 ya se encuentran “habilitados completamente”, según explicó el ministro. Además, informó que los caminos restantes “están habilitados en forma parcial y estamos avanzando en la recuperación total de la infraestructura vial”.

    Respecto a los puentes, detalló que “han habido afectaciones importantes, del total de seis puentes afectados hay uno que está con paso alternativo y hay dos puentes mecánicos disponibles evaluando su relocalización”.

    En cuanto a las telecomunicaciones, explicó que “hubo inicialmente un total de 377 antenas desconectadas. La mayor parte de ellas era por temas de suministro eléctrico, pero ya están recuperadas 283″.

    “Sin embargo, a nivel regional hay un 24,6% de las antenas desconectadas en materia de telecomunicaciones. No obstante esto, en términos de personas afectadas, se reduce significativamente a cerca de un 7%”.

    Trabajos en Coquimbo.

    En materia de agua potable rural, el ministro señaló que “había un total de 119 APRs afectadas, y ya hemos recuperado 34. Muchas de estas APR están desconectadas por falta de suministro energético, ya sea eléctrico o generadores diésel, y también estamos avanzando en su recuperación".

    La reposición del suministro, según explicó la autoridad, depende “fuertemente de las variaciones en la turbidez del agua”.

    Situación en Huasco

    En la provincia de Huasco, en Atacama, la reposición de servicios también ha avanzado.

    El ministro explicó que la Ruta 5 está con restricciones operativas. “Está operando con restricción horaria, y de los 116 caminos afectados, ya hemos recuperado 57″.

    Respecto a los puentes, detalló que cuatro resultaron afectados y uno ya cuenta con una vía alternativa. “También tenemos dos puentes mecanos ubicados en la región para ser instalados en la medida que sea necesario”.

    En cuanto a las telecomunicaciones, precisó que 81 antenas resultaron afectadas. “Hemos recuperado cerca del 69% de estas antenas, que equivalen a 56 dispositivos”.

    Sobre el servicio de agua potable, indicó que “hubo inicialmente 38 sistemas de agua potable rural afectados, y ya hemos recuperado 19″.

    El ministro aclaró que los sectores sin agua potable tienen el servicio “garantizado mediante la presencia de estanques y camiones aljibes”.

    En ese sentido, señaló que las zonas más afectadas por esta causa con las localidades de Freirina y Huasco. De Grange aseguró que los equipos de emergencia están “trabajando con mucha intensidad” para recuperar los servicios y la conectividad en esas zonas.

    Más sobre:Sistema frontalCoquimboAtacamaHuascolluviasTemporalLouis De Grange

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Amplían hasta el martes la detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual

    Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer “apropiarse” de Cuba y compara su política con el nazismo

    Policía alemana abate a presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo en Berlín

    Partido Nacional Libertario se desmarca de dichos de militante tras polémica por video de Ítalo Omegna

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    Ejecutivo confirma que exsubsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

    Lo más leído

    1.
    Tras caso del Cajón del Maipo: RN impulsa sanciones con cárcel y multas para quienes incumplan evacuaciones

    Tras caso del Cajón del Maipo: RN impulsa sanciones con cárcel y multas para quienes incumplan evacuaciones

    2.
    Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres con orden de expulsión y 90 controles de identidad

    Primera jornada de desalojo del Cerro Chuño: un detenido, tres con orden de expulsión y 90 controles de identidad

    3.
    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    4.
    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    Indicaciones a proyecto de Boric, inversión de $100 mil millones, más sueldo y bono por riesgo: las claves del anuncio del gobierno a Carabineros

    5.
    Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Magallanes en medio de investigación

    Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de Magallanes en medio de investigación

    6.
    Detienen a presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes frente a la ex Penitenciaría y cárcel de San Joaquín

    Detienen a presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes frente a la ex Penitenciaría y cárcel de San Joaquín

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    Meteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    Meteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Amplían hasta el martes la detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual
    Chile

    Amplían hasta el martes la detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual

    Sistema frontal dejó 358 caminos afectados en el país y 17 puentes inoperativos: MOP informa de avances en la conectividad

    Meteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA
    Negocios

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Cómo funcionarán las 40 horas de Kast

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Celebra el jugador más longevo del mundo: Kazuyoshi Miura rompe una larga sequía y anota a los 59 años de edad
    El Deportivo

    Celebra el jugador más longevo del mundo: Kazuyoshi Miura rompe una larga sequía y anota a los 59 años de edad

    Yan Diomande desata millonaria guerra entre el Real Madrid y el PSG: lo que vale su pase tras lucirse en el Mundial

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad
    Cultura y entretención

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer “apropiarse” de Cuba y compara su política con el nazismo
    Mundo

    Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer “apropiarse” de Cuba y compara su política con el nazismo

    Policía alemana abate a presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo en Berlín

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
    Paula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?