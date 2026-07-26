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    Nacional

    Extienden alerta ambiental para este domingo en la Región Metropolitana por persistencia de malas condiciones de ventilación

    Aunque la calidad del aire se mantuvo entre niveles buenos y regulares durante la jornada del sábado, las autoridades anticiparon un escenario meteorológico desfavorable para la dispersión de contaminantes.

    Por 
    Roberto Martínez
    Santiago 8 de Junio 2025. Vista aérea de la contaminación que afecta la Región Metropolitana. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó de manera preventiva alerta ambiental para este domingo 26 de julio, ante la persistencia de condiciones atmosféricas adversas que dificultan la ventilación de la cuenca de Santiago y aumentan el riesgo de acumulación de contaminantes.

    La medida fue adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente de la RM, con el objetivo de resguardar la salud de la población frente a un escenario meteorológico que podría favorecer un deterioro de la calidad del aire.

    Según informaron las autoridades, durante este sábado las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente registraron una calidad del aire que se mantuvo entre los rangos de bueno y regular, sin alcanzar niveles críticos. Sin embargo, las proyecciones para este domingo anticipan condiciones poco favorables para la dispersión de contaminantes.

    De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la cuenca de Santiago estará influenciada por un régimen anticiclónico en superficie y una dorsal en altura, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 18 grados Celsius, además de la ausencia de probabilidad de advección costera, fenómeno que suele contribuir a la renovación del aire en la capital.

    Frente a este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las medidas establecidas para los episodios de contaminación ambiental, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de aquellos que utilizan pellets, restricción que rige para toda la Región Metropolitana.

    Asimismo, las autoridades recordaron que continúa vigente la prohibición de realizar quemas agrícolas, restricción que se extiende entre el 1 de marzo y el 31 de octubre en toda la región.

    Finalmente, se precisó que, al tratarse de un día domingo, no regirá la restricción vehicular en la Región Metropolitana, por lo que esa medida no formará parte del plan preventivo para esta jornada.

    Más sobre:Alerta ambientalRegión MetropolitanaRMContaminaciónNacional

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