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    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    Desde mamíferos y aves hasta humedales y bosques, distintas especies y ecosistemas despliegan estrategias para enfrentar el invierno.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales. FOTO: Pablo Maass

    Las lluvias torrenciales y el viento que han afectado a distintas zonas de Chile durante las últimas semanas no solo han impactado a las ciudades.

    En los ecosistemas silvestres, animales y plantas activan mecanismos que les permiten enfrentar el frío, la humedad y la menor disponibilidad de alimento.

    “Cada especie tiene estrategias distintas para enfrentar el frío, la lluvia y la menor disponibilidad de alimento”, explica Agustín Fuentes, médico veterinario de Parque Tricao.

    “Algunas disminuyen su actividad, otras cambian su comportamiento o su metabolismo, mientras que el entorno aprovecha esta temporada para recuperar agua, reciclar nutrientes y prepararse para el nuevo ciclo de crecimiento que llega con la primavera”, agrega.

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales JOSE ROBLES/ATON CHILE

    Mamíferos adaptados al invierno

    Las bajas temperaturas generan respuestas muy distintas entre los mamíferos. La yaca, por ejemplo, un pequeño marsupial nativo, entra en un estado de letargo llamado torpor.

    “Es un mecanismo similar a una hibernación de corta duración (...) que les permite disminuir drásticamente su temperatura corporal, frecuencia cardíaca y metabolismo para ahorrar energía”, señala Fuentes.

    En cambio, animales como el coipo permanecen activos gracias a su espeso pelaje impermeable y a su adaptación a los ambientes acuáticos, lo que le permite desplazarse y alimentarse incluso durante los temporales.

    Aves y anfibios aprovechan la lluvia

    Contrario a la creencia popular, las aves no permanecen en sus nidos cuando llueve. Buscan refugio entre la vegetación y erizan sus plumas para conservar el calor.

    “Pareciera que están más gorditas, pero en realidad, lo que hacen es atrapar una capa de aire entre las plumas, generando un excelente aislamiento térmico”, explica el veterinario.

    Las lluvias también favorecen a los anfibios. Gracias al aumento de la humedad, pueden desplazarse con mayor seguridad y muchas especies aprovechan estas condiciones para reproducirse en humedales, quebradas y pozas temporales.

    Durante los temporales aumentan los avistamientos de la rana chilena y del sapito de cuatro ojos.

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    Humedales que amortiguan las inundaciones

    Las precipitaciones también permiten que los humedales recuperen parte de su dinámica natural.

    La vegetación reduce la velocidad del agua y sus raíces ayudan a estabilizar el suelo, disminuyendo la erosión.

    “El humedal funciona como una gran esponja. El agua se infiltra y es absorbida tanto por el suelo como por los tallos, quedando almacenada para ser liberada gradualmente a medida que las lluvias disminuyen”, explica Fuentes.

    Este proceso ayuda a retener agua, filtrar sedimentos y mejorar el hábitat de aves acuáticas, anfibios e invertebrados.

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales la-tercera

    Bosques y hongos preparan la primavera

    Las lluvias también activan procesos bajo el suelo. La mayor humedad favorece la aparición de hongos que descomponen ramas y hojas caídas, devolviendo nutrientes al ecosistema.

    En paralelo, el bosque esclerófilo recarga el agua almacenada en el subsuelo, una reserva que utilizará durante los meses siguientes durante la primavera.

    “Los árboles no almacenan grandes cantidades de agua, pero sí se recargan y esta recarga los favorece, ya que pueden abrir sus estomas por más tiempo y mejora la fotosíntesis”, concluye el especialista.

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