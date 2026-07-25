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    Delcy Rodríguez anuncia un “plan maestro” para la reconstrucción “integral” de Venezuela

    La presidenta encargada afirmó que las acciones gubernamentales se concentrarán en las poblaciones más vulnerables y en la atención inmediata a las víctimas de los terremotos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency. Europa Press/Contacto/Venezuelan

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la ejecución de un “plan maestro” para la reconstrucción “integral” de Venezuela, dirigido especialmente a la atención prioritaria de las zonas más afectadas por el doble terremoto y la restitución “urgente” de los servicios públicos y la economía.

    “El doble terremoto nos ha convocado al trabajo incansable para recuperar el estado La Guaira, El Junquito y las zonas afectadas en Aragua, Falcón, Carabobo y Yaracuy. Pero yo he llamado también a la reconstrucción espiritual de Venezuela”, afirmó Rodríguez en un acto de conmemoración militar por el Día de la Armada.

    De la misma forma, la mandataria enfatizó que la prioridad de las acciones gubernamentales se concentrará en las poblaciones más vulnerables y en la atención inmediata a las víctimas de los sismos.

    “Es un plan maestro que debe guiar la atención de quienes más lo necesitan y, en este caso específico, acelerar de forma urgente la construcción de viviendas para quienes fueron víctimas directas del terremoto, así como recuperar los servicios públicos”, añadió.

    Asimismo, Rodríguez subrayó la necesidad de superar los efectos acarreados por el bloqueo económico mediante un enfoque que priorice tanto el “desarrollo humano” como la “infraestructura”.

    “Recuperarla de palmo a palmo con un plan bien estructurado, que signifique también la recuperación humana en la educación y en el trabajo; no solo la infraestructura, sino un plan maestro que sea integral”, concluyó.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezPlan maestroReconstrucciónTerremotosMundo

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