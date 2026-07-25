El duro recado del técnico Fernando Ortiz a Vozinha: “Es un jugador que tendrá que pelear el puesto como los demás”

Colo Colo consigue su séptimo triunfo en línea y se aleja a 13 puntos en el inicio de la décimo sexta fecha de la Liga de Primera. El 3-1 sobre Deportes Limache no hace más que confirmar el buen momento de los albos en el comienzo de la segunda rueda.

Tras el duelo, el técnico Fernando Ortiz destacó la manera como los albos sacaron la tarea adelante. Cambia la formación, pero el éxito de la escuadra de Macul no se amilana, siquiera después de terminar con uno menos por la roja de Erick Wiemberg.

“Lo que más destaco es la entrega de los jugadores, eso es lo que más resalta y lo voy a seguir diciendo. Cualquiera que entra como sustituto, no se entrega nunca, por más que encuentre dificultades. Eso me da la satisfacción como entrenador que tengo un gran equipo y un excelente plantel”, dijo el DT argentino a TNT Sports.

Claro que, al margen del resultado, la noticia del momento es la llegada del golero Vozinha de Cabo Verde, elegido el mejor portero de la última Copa del Mundo. Pese a la confirmación del presidente Aníbal Mosa, el entrenador le envió un duro mensaje.

“Yo no estuve dentro de las negociaciones, no soy el encargado de esas cosas. Si sé y tengo claro que es un jugador más que tendrá que pelear el puesto, como los demás”, explicó el transandino visiblemente contrariado.

Consultado si había sido pedido expresamente por el cuerpo técnico, se limitó a contestar que “es algo que habíamos hablado y sabemos que cada jugador que va a llegar va a competir”.