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    Nacional

    Vuelven malas condiciones de ventilación: declaran alerta ambiental para este sábado en la Región Metropolitana

    La autoridad recalcó el llamado a no usar calefactores a leña y sus derivados, como a no realizar quemas agrícolas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Vista aérea de contaminación en la Región Metropolitana. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Las malas condiciones de ventilación retornarán a la Región Metropolitana luego del sistema frontal que provocó fuertes lluvias en la capital, por lo que la Delegación Presidencial declaró alerta ambiental para este sábado como medida preventiva para resguardar la salud de la población.

    La declaración de una alerta ambiental no se producía desde el pasado domingo 12 de julio y, en esta oportunidad, se decretó por recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Medio Ambiente para proteger la salud de los habitantes de Santiago.

    Durante este viernes las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantuvieron en el rango de “bueno”, pero se espera que las condiciones de ventilación empeoren en las próximas horas.

    “La cuenca presentó este viernes 24 de julio un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para mañana, sábado 24de julio, se prevé ingreso y paso de sistema frontal en la zona”, sostiene la repartición regional.

    Asimismo, se llamó a la población a respetar las medidas decretadas durante este episodio crítico de ventilación, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana.

    También se llamó a respetar la prohibición de realizar quemas agrícolas.

    Cabe señalar que por ser día sábado, no rige restricción vehicular.

    Más sobre:MedioambienteAlerta ambientalRegión MetropolitanaVentilaciónDelegación Presidencial

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