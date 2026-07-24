PDI confirma hallazgo de dos mujeres fallecidas en sector precordillerano de Alto del Carmen

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), confirmaron el fallecimiento de dos mujeres, las cuales fueron encontradas en el sector precordillenaro de la comuna de Alto del Carmen en la región de Atacama.

Según detalló el Jefe de la Bicrim Vallenar, subprefecto Carlos Salinas Torres, “estas personas se encontraban en lugares de difícil acceso, por tal motivo fue complejo llegar vía terrestre, por lo que gracias a la coordinación interinstitucional a través del puesto de mando que está situado en Vallenar por la emergencia climática, se logró acceder a estos dos lugares vía aérea con la colaboración de Carabineros de Chile y la Fuerza Aérea de Chile”.

De acuerdo a lo informado por la institución, el primer deceso ocurrió el pasado sábado 18 de julio a raíz de una avalancha de nieve, la cual dejó a una mujer de 53 años fallecida.

La segunda víctima, corresponde a una mujer de 84 años de edad, la cual fue encontrada sin vida el pasado miércoles 22 de julio en su domicilio en el sector de El Tránsito. En la ocasión, además fue encontrado el perro de la víctima, el cual se encontraba amarrado y fue trasladado hasta Vallenar, donde se le proporcionó agua y comida.

“La Región Policial de Atacama, desde el inicio de esta emergencia climática, ha dispuesto todos los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos, a disposición del puesto de mando, lo cual significa un despliegue importante de funcionarios a lo largo de toda la Provincia del Huasco, a fin de resguardar la seguridad, apoyar labores de contingencia y hacerse cargo de investigaciones que instruya el Ministerio Público”, sostuvo el Jefe de la Bicrim Vallenar.