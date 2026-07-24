Desde borrar una roja a colarse en la foto final: el protagonismo de Donald Trump en el Mundial que complica a Infantino

La última imagen del Mundial 2026 será recordada por mucho tiempo. Y no precisamente por la coronación de España, por segunda vez en su historia, ni la algarabía de sus jugadores. Más bien, será rememorada por los intentos que hizo Donald Trump para colarse en la foto de los campeones cuando levantaron la copa, objetivo que, finalmente, consiguió, ante la risa de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La escena no hace más que resumir el protagonismo que ejerció la máxima autoridad de Estados Unidos en el evento planetario. Potestad que comenzó en su anterior mandato, cuando el ente rector del fútbol designó a su país, junto con México y Canadá, como sedes del certamen, y que se palpó cuando la Federación Internacional inventó el Premio de la Paz para congraciarse con Trump, luego que perdiera en su postulación al Nobel de la Paz 2025.

Varias situaciones reflejaron la débil postura de la FIFA ante Estados Unidos. Por ejemplo, cuando al gobierno estadounidense no le tembló la mano para deportar al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan por supuestas “inquietudes relacionadas con los procesos de verificación de seguridad”. Y aunque la polémica tuvo ribetes diplomáticos, la FIFA prefirió lavarse las manos e Infantino entregó una tibia explicación. “Es lamentable lo ocurrido al árbitro de Somalia. No controlamos todo. Tenemos que respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo. Queremos unir al mundo. Lo intentamos y lo resolveremos”, señaló. Pero Abdulkadir no volvió a la justa deportiva.

Otro incidente diplomático fue la negativa a que la selección de Irán, país con el cual Estados Unidos tiene un conflicto bélico, concentrara en Arizona. De hecho, fue obligada a trasladarse a México, pese a que todos sus partidos serían en la nación gobernada por Trump. “Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial... No sabemos por qué nos hacen volver. Es muy raro, porque otros están tomando las decisiones en nuestro nombre”, aseguró en su momento el entrenador Amir Ghalenoei, pero nada cambió.

Mientras tanto, la primera autoridad estadounidense se congraciaba con la FIFA afirmando que deberían cambiarle el nombre al fútbol americano. “Si lo pensamos bien, ¿no debería llamarse así? Esto es fútbol, no hay duda. Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL”, señaló en la Casa Blanca.

La tarjeta de la discordia

Pero sin duda uno de los hechos que marcó este Mundial y le demostró al mundo que Trump podía estar sobre la FIFA fue el perdonazo que recibió la estrella de la selección local, Folarin Balogun. El delantero fue expulsado en el triunfo por 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina, por los dieciseisavos de final del Mundial, tras un planchazo sobre Tarik Muhamerovic, pero luego de un llamado del magnate a Infantino se suspendió la sanción por secretaría.

“Hablé con Gianni... Eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que chocaron. No se puede pisar correctamente el pie de otra persona cuando se va a toda velocidad. No, eran dos grandes atletas que se enredaron”, reconoció Trump y le echó más leña al fuego cuando la FIFA intentaba apagarlo con una débil explicación.

Controversia que fue desechada cuando Bélgica goleó a Estados Unidos con Balogun en cancha y lo sacó del evento deportivo. Pero que le costó a Infantino el rechazo de los países europeos a la candidatura del italiano a la reelección que se debería dar en marzo de 2027. De hecho, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, no asistió a la final entre España y Argentina en modo de protesta por la permisividad de Infantino con Trump en la Copa Mundial. Tanto Trump como Infantino fueron pifiados por el público del MetLife Stadium durante la definición por el título, al momento de la premiación.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no cesó en sus intervenciones y un día antes de la final entre hispanos y transandinos, volvió meter presión. Pero esta vez para que la FIFA le entregue a ellos la sede de la cita de 2038. “Sugiero, porque ha sido tan exitoso... lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente”, dijo el inquilino de la Casa Blanca.

Y para que finalmente quedara claro que su amistad con Infantino perdurará en el tiempo, el hombre más poderoso del continente americano se deshizo en elogios para su homónimo de la FIFA en redes sociales. “¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero dar las gracias a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes fuerzas del orden. El respeto que todos les tienen, junto con su amor por nuestro país, hicieron de este gran campeonato el Mundial más seguro y espectacular de la historia con mucha diferencia”, aseveró.

Y luego concluyó: “Gracias también a todos los demás involucrados y, en particular, al joven y dinámico Andrew Giuliani, que trabaja para el Gobierno de los Estados Unidos de América, y al fantástico presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por un trabajo bien hecho. Pocas personas podrán lograr lo que él ha logrado al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible. ¡Felicitaciones a todos!”.

Mira la última intervención de Trump: