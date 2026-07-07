Los coletazos del Balogun Gate: Klopp, Rooney y varias federaciones amenazan reelección de Gianni Infantino en la FIFA

El perdonazo a la tarjeta roja que recibió el estadounidense Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina se transformó en un escándalo mundial. La llamada de Donald Trump para presionar a Gianni Infantino y la posterior resolución del Comité Disciplinario de la FIFA remecieron la escena planetaria, en una polémica que parece no detenerse y que podría tener coletazos insospechados para el mandamás del fútbol. Por lo mismo, muchos tildaron la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos, por 4-1, como un acto de justicia.

Trump reconoció el contacto, aunque cada uno trató de bajarle el perfil, especialmente el timonel suizo, quien se escudó en la autonomía de las entidades. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, se excusó.

Sin embargo, las explicaciones no dejaron satisfecho a nadie. De hecho, hasta el controvertido expresidente Joseph Blatter salió a criticar a su compatriota y sucesor. “Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de EE.UU. interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político", lanzó el nonagenario exdirigente en sus redes sociales.

Precisamente esta última premisa es la que más en entredicho se encuentra, pues resulta para varios una contradicción evidente con lo que el organismo pregona con respecto a la intervención de los gobiernos en asuntos del balompié.

La Asociación de Fútbol de Suiza también protestó con firmeza. “La decisión en el caso Balogun resulta incomprensible para la Asociación de Fútbol de Suiza, independientemente de cómo se haya producido”, sostiene. “Suscita dudas e incertidumbre, sobre todo en lo que respecta a la autoridad de las decisiones arbitrales, especialmente cuando interviene el Árbitro Asistente de Video (VAR)”, añade, respecto de la determinación.

Otro que fue muy duro ante la polémica fue Jürgen Klopp. El afamado entrenador alemán disparó con todo. “Este es nuestro deporte, no el suyo”, comenzó señalando. Y no se quedó ahí: “Si Donald Trump y Gianni Infantino realmente arreglaron esto entre ellos, es una locura; pone todo en entredicho. Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, no deberían tener absolutamente nada que ver con esto“.

No fue el único personaje ligado a los deportistas que sacó la voz. “Creo que es una absoluta vergüenza, realmente lo creo... Lo que es de vergüenza es que la suspendan (la sanción) por un año. Infantino debería avergonzarse de esto porque pone en entredicho el espíritu deportivo de este juego”, dijo Wayne Rooney, histórico del fútbol inglés. El retirado futbolista, incluso, recordó la sanción que lo marginó por tres partidos en la Eurocopa del 2012.

En Alemania, en tanto, Oliver Kahn, ironizó con lo sucedido entre Trump e Infantino. “Si ahora estamos reescribiendo la historia del fútbol, tengo una pequeña sugerencia: que la FIFA anule la tarjeta amarilla que recibió Michael Ballack en la semifinal del Mundial de 2002. Y, de paso, también podríamos repetir la final contra Brasil“, señaló el histórico germano.

UEFA lo apunta

La UEFA reaccionó airada. “La decisión de ayer de suspender por un período de prueba de un año la implementación de la suspensión automática de un partido después de la tarjeta roja emitida al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, expresó.

Ante ello, la respuesta de la Comisión se centró en atacar a sus interpeladores. Sin embargo, no dio ninguna respuesta convincente para justificar la decisión de suspender condicionalmente la sanción de Balogun, quien de todas maneras no podrá continuar en el Mundial después de la estrepitosa caída de su selección ante Bélgica, que también intentó apelar sin éxito para dejar frenar la controvertida medida.

Reelección en riesgo

El 30 de abril pasado, Gianni Infantino anunciaba oficialmente su postulación a la reelección como presidente de la FIFA, cargo que ostenta desde 2016 tras la abrupta salida de Joseph Blatter en medio de un escándalo de corrupción sin precedentes.

“Me siento honrado y conmovido a la vez, y quiero decirles primero a ustedes, las 211 asociaciones miembro, que seré candidato a la presidencia de la FIFA el próximo año”, anunció tras el congreso que el organismo sostuvo en Vancouver.

En aquel momento, el Consejo de la Conmebol, con Chile como integrante, había decidido apoyar por unanimidad la reelección del dirigente, quien también sumó apoyos de Asia. Sin embargo, Europa evitó comprometer su voto y federaciones como la alemana expresaron que solo lo harían cuando se acercara la elección.

Sin embargo, el escándalo de Balogun comienza a tocar seriamente las intenciones del helvético. Algunas voces esperan que ni siquiera se presente a los comicios. Aun cuando siga en carrera, con la UEFA en pie de guerra, los apoyos ya no se ven tan sólidos. Eso sí, el Viejo Continente necesitará unir fuerzas con otras confederaciones para lograr el propósito de frenar la reelección de Infantino.

“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no las garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competencia se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”, sostuvo la entidad, en una evidente declaración de guerra ante su propio representante.

La UEFA tiene 55 votos que pueden ser claves al momento de la elección. En los sufragios realizado en el 2023, Infantino contó con el respaldo absoluto de África (54 votos), Asia (47) y Sudamérica (10).

En el caso de Asia, sin embargo, existe molestia por las situaciones vividas por Irán en el Mundial. “Somos el equipo más maltratado en la historia de los Mundiales. Ni siquiera quería (Estados Unidos) que viniéramos dos días antes. Necesitábamos haber venido al menos dos semanas antes y nos lo arrebataron. Es otra injusticia que nos han hecho”, señaló Amir Ghalenoei, DT del equipo iraní.

El estratega, incluso, se atrevió a desafiar a la entidad afincada en Zúrich. “La FIFA actúe con más contundencia para que el equipo deje de ser oprimido y menospreciado. Aprendimos de ustedes que el fútbol es un espacio para la humanidad, un lugar para divertirse, pero el anfitrión nos arrebató nuestra humanidad y nuestra alegría“, protestó.