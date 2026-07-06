El detalle del llamado de Trump a la FIFA y un antecedente en Chile: el polémico perdonazo a Balogun que agita el Mundial

El Mundial 2026 se enciende por la decisión de la FIFA. El ente rector del fútbol decidió revertir la suspensión por la expulsión que Folarin Balogun sufrió en el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina y le permitió estar presente en el choque de octavos de final ante Bélgica.

El organismo decidió recurrir al artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. “Se suspende la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun a cambio de un período de prueba de un (1) año”, sostiene la disposición. Esto quiere decir que el jugador queda libre de cualquier sanción para el próximo duelo de la Copa del Mundo, pero, si vuelve a ser expulsado dentro de los próximos 365 días, pasará a cumplir el castigo pendiente de inmediato.

En resumen, Balogun recibió un ‘perdonazo’ por parte del ente que preside Gianni Infantino. La situación, por obvias razones, despertó la molestia de la selección de Bélgica, que será el próximo rival que tenga que enfrentarlo. “La RBFA está atónita por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun para jugar en el partido USA–Bélgica del lunes 6 de julio a las 17 h 00 (hora de Seattle). Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del fair-play en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en ediciones futuras del torneo, la RBFA examina todas las opciones potenciales“, esgrimieron a través de un comunicado.

Reconocimiento mutuo

Ni Trump ni Infantino desconocieron el contacto, aunque, obviamente, intentaron atenuar el efecto. “Me pregunta sobre todo el tema del fútbol. Pues sí, hablé con Gianni”, admitió el mandatario, este lunes, en una rueda de prensa. Luego, se adentró en una materia ajena: la técnica. “Eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que chocaron. No se puede pisar correctamente el pie de otra persona cuando se va a toda velocidad. No, eran dos grandes atletas que se enredaron”, consideró.

Lo curioso fue que terminó admitiendo que ni siquiera sabía qué significaba una tarjeta roja. “No sabía qué significaba eso. No pensé que significara gran cosa. Entonces empecé a oír que eso significaba que no podía jugar el próximo partido, al menos el próximo”, admite. “Dije: «¡Vaya, qué barbaridad!». Si le hubiera pasado a otro jugador, habría sido injusto, pero que te quiten a tu mejor jugador —o casi; tienen jugadores excelentes— y te digan que no puedes jugar, es muy injusto", prosiguió.

Infantino, en tanto, emitió una declaración pública, en la que escogió el camino más cómodo: culpar a los tribunales de la FIFA. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, sostiene quien ejerce como máxima autoridad del balompié.

Eso sí, admitió el contacto con Trump con cierta naturalidad. “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, puntualizó.

El vínculo entre Trump e Infantino

Aunque el organismo descarta cualquier intromisión y asegura que se actuó bajo protocolos de transparencia, lo cierto es que se levantan sospechas por la cercana relación que Trump y el propio Infantino han mantenido por años.

La llamada no sorprende si se tiene en cuenta que ambos mandatarios han trabajado codo a codo en la realización del certamen planetario. Incluso, el estrecho vínculo se mantiene desde antes del 2026, puntualmente, desde la realización del Mundial de Clubes en 2025. En esa competición, Trump pasó por alto todos los protocolos en la ceremonia de premiación al campeón y entregó él mismo el trofeo a los jugadores del Chelsea.

Seguido de esto, durante el sorteo de la Copa del Mundo, Infantino volvió a llenarse de críticas al entregarle el galardón del Premio de la Paz de la FIFA al presidente estadounidense. La estatuilla conmemorativa se inventó exclusivamente para Trump, justo cuando se había conocido que no había sido condecorado con el Premio Nobel de la Academia.

Gianni Infantino le entrega el Premio FIFA de la Paz a Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026. pc

Lo anterior vuelve a generar polémica porque el mandatario ha encabezado diversos conflictos bélicos a lo largo y ancho del mundo, principalmente con Irán, país que formó parte de la competición y sufrió una serie de rechazos y abusos por parte de delegación anfitriona.

En ese sentido, Infantino se mostró silente y no intervino para mejorar las condiciones de la selección persa. Es más, durante toda su participación, los asiáticos ni siquiera pudieron alojar en Estados Unidos -país donde jugaban sus tres partidos en el Grupo G- teniendo que desplazar su lugar de concentración a México. Además, cabe remarcar que eran sometidos a estrictos protocolos de revisión y que, cuando quedaron eliminados, el secretario de seguridad estadounidense Markwayne Mullin celebró públicamente que cancelaron sus visas.

Un antecedente que involucra a Chile

Más allá del carácter polémico de la decisión de revertir la suspensión de Balogun, lo cierto es que no es primera vez que la FIFA adopta esta postura. Para encontrar un antecedente similar, hay que viajar al Mundial de 1962 que tuvo a Chile como su organizador.

En dicho torneo, Garrincha también fue beneficiado en una situación bastante parecida. Cansado de las faltas en su contra en la semifinal que disputó ante la Roja, el crack de la Verdeamarela respondió con una patada leve en el trasero a Eladio Rojas. El árbitro principal, el peruano Arturo Yamasaki, no vio la jugada, pero el juez de línea uruguayo, Esteban Marino, se la notificó. Garrincha fue expulsado de forma verbal (las tarjetas físicas se inventaron recién para el Mundial de 1970 y recién en 1974 se aplicó la primera: a Carlos Caszely) y quedaba al margen de la definición contra Checoslovaquia.

Al ver la posibilidad de que la estrella más grande del torneo se perdiera la final, diversos actores gubernamentales comenzaron a interceder para pedir un cambio en la sanción. La CBF, por ejemplo, tomó cartas en el asunto y se contactó directamente con el Primer Ministro de Brasil, Tancredo Neves. A su vez, este contactó mediante telegrama a Stanley Rous, entonces presidente de la FIFA, y le rogó que Garrincha sea indultado, dado que era un “excelente atleta y una persona sumamente disciplinada”. Bajo esa misma línea, Jorge Alessandri, presidente de Chile en ese periodo, también envió una carta a la FIFA pidiendo que el habilidoso atacante estuviera presente, sobre todo por la simpatía que había generado en el público nacional.

Pero la resolución del castigo igual contó con intervenciones sospechosas. Según información de O Globo, los dirigentes brasileños actuaron entre bastidores, alegando que el árbitro no había reportado la agresión en el informe del partido. Además, el juez de línea que había denunciado a Garrincha, no apareció para emitir declaraciones. Por esto, en la audiencia celebrada por la FIFA, el brasileño fue absuelto por 5 votos contra 2, recibiendo solo una amonestación por falta de pruebas. Así, el crack del Botafogo disputó la final y conquistó su segundo título mundial con Brasil.

Bélgica se queja; Pochettino celebra

En las bancas y hasta en los continentes, la determinación se valoró de distinta forma. En Bélgica explotaron. “No sabía que el 5 de julio era en realidad el 1° de abril, el Día de los Inocentes”, comentó el técnico Rudi García, en referencia al April Fools’ Day de Estados Unidos. “No estamos defendiendo a la selección nacional o a la federación, estamos defendiendo al fútbol”, agregó. La federación belga reaccionó con “consternación” ante el dictamen, según publicó en un extenso comunicado público.

La queja belga no fue la única. Incluso, el nivel escaló. La Comisión Europea salió, directamente, a criticar la resolución. “Juego limpio y competencia”, exigieron, a través de su vocera, Eva Hrncirova. “Respetamos la autonomía del deporte y el derecho de las federaciones deportivas a decidir los criterios bajo los cuales compiten los participantes”, amplió. “Cualquier decisión de este tipo debería, obviamente, basarse en criterios objetivos y transparentes... la UE apoya el principio de juego limpio y competencia transparente”, complementó.

Mientras, la UEFA, fue enérgica. “La decisión de ayer de suspender por un período de prueba de un año la implementación de la suspensión automática de un partido después de la tarjeta roja emitida al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, estableció. “El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido después de una tarjeta roja no es una opción discrecional", apuntó.

Mauricio Pochettino, el técnico de Estados Unidos, representó la posición contraria. “Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta”, declaró el transandino.

“Y no es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado, porque creo que el 99,9 por ciento coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta”, afirmó el estratega de los norteamericanos.

Balogun quiere ser figura y Tillman asoma como la estrella emergente

En el plano meramente deportivo, Estados Unidos está ante uno de los partidos más importantes de su historia. Por los octavos de final del Mundial 2026, la selección anfitriona se enfrenta a Bélgica con la posibilidad de acceder a cuartos por primera vez desde la edición en Corea-Japón 2002.

Desde el funcionamiento, el elenco de las Barras y las Estrellas viene encumbrado a partir de la conducción de Mauricio Pochettino. El director técnico argentino disipó las dudas que se posaban sobre su figura en la antesala del certamen y ha cosechado buenos resultados: en la fase de grupos derrotó con contundencia a Paraguay y Australia, compitió hasta el último minuto con una alineación totalmente alternativa ante Turquía, y se impuso en la ronda de dieciseisavos a Bosnia y Herzegovina.

En la previa del partido con los Diablos Rojos, el único problema que surgía era la expulsión de Folarin Balogun. Sin embargo, tras el perdonazo, EE.UU. se prepara para ir con toda la artillería en ofensiva.

En esa línea, el retorno del delantero del Mónaco no es la única buena noticia. Desde el país norteamericano esperan contar con un as bajo la manga. Malik Tillman, la estrella emergente de 24 años que tomó la batuta tras la tarjeta roja de Balogun y marcó un auténtico golazo de tiro libre para sellar el 2-0 contra los bosnios, espera comandar el ataque.

El joven valor del Bayer Leverkusen suma bonos para ser la cara del equipo estadounidense en la fase de octavos de final. Y aquello tiene méritos, principalmente, porque al inicio del torneo no era la opción número uno en el ataque. El oriundo de Nuremberg, Alemania, no había sumado muchos minutos en el tramo final de la Bundesliga, situación que complicaba su consideración en la cita mundialista. No obstante, a punta de buenas actuaciones acabó por convencer a Pochettino. Es más, le respondió al transandino luego de que cambiara su tradicional rol de mediapunta a centrocampista. Ahora, destaca por ser un todoterreno.

Malik Tillman asoma como la gran estrella de Estados Unidos ante Bélgica.

Por este motivo, el entrenador no ha escatimado en elogios para el poder de adaptación de su pupilo. "Diría que, aparte del gol, ha sido nuestro mejor jugador en todas las facetas del juego. Haciendo el trabajo sucio, pero también haciendo que lo difícil parezca fácil. Y creo que simplemente quería sentir que tenía un lugar en el equipo”, declaró el DT argentino.

Eso sí, la misión de Balogun y Tillman no será fácil ante una Bélgica que también viene con la confianza a tope. El elenco europeo tuvo una pálida fase de grupos, empatando de forma consecutiva con Egipto e Irán y apenas ganando el último partido ante Nueva Zelanda. Sin embargo, recuperó la sonrisa cuando materializó una de las remontadas más heroicas de este Mundial: caía 0-2 contra Senegal a cinco minutos del final, pero, posteriormente, lo acabó empatando en una ráfaga y luego lo ganó en el último minuto de la prórroga.

Con estos condimentos que adornan la previa, Estados Unidos buscará validar su condición de anfitrión ante unos Diablos Rojos que, de paso, también se aferran a hacer historia en el último baile de Thibaut Cortouis y Kevin De Bruyne. El compromiso está pactado en Seattle, este lunes 6 de julio a las 20 horas de Chile.