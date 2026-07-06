Quién es “El Turko”, el líder del Tren de Aragua que comandó el secuestro de Ojeda y que llegará a Chile en los próximos días

Adrián Rafael Gámez Finol (39), alias “El Turko”, ingresó a Chile el 20 de agosto de 2017, según los registros del Servicio Nacional de Migraciones y de Gepol de la PDI. Lo hizo por Chacalluta en calidad de turista.

Pese a tener un registro con otro nombre en Venezuela, presentó documentación de nacionalidad colombiana, donde se señalaba haber nacido en Barranquillas. Llegó a vivir directo a la Región Metropolitana, específicamente a la comuna de Santiago. En los registros venezolanos figura como Rafal Enrique Gámez Salas, situación por la que la Fiscalía lo mantiene con ambos nombres en sus acusaciones.

Eran años donde los hombres fuertes del Tren de Aragua (TDA), como Carlos Bobby Gómez , Larry Changa Álvarez y “Yefri” Miranda Pinto comenzaron a instalar sus bases en la capital para lo que sería una suerte de empresa delictual, que incluyó secuestros, extorsiones, robos, prostitución, tráfico de drogas, entre otros delitos.

“El Turko”, también conocido entre sus pares como “Musculito” por su afición por levantar pesas, mantuvo un implacable liderazgo en varios secuestros cometidos en Chile, entre ellos el del teniente venezolano Ronald Ojeda en 2024. Eso sí, para esos años “Musculito” ya no se encontraba en Chile y dirigía sus operaciones mediante WhatsApp y videollamadas con integrantes del TDA que él mismo iba seleccionando.

Gámez llegará a Chile en los próximos días para enfrentar una audiencia de formalización por el reguero de delitos que dejó su paso por Chile. Hoy se encuentra detenido en Estados Unidos y su extradición es inminente. La fecha exacta, dicen fuentes que saben del proceso, se mantendrá en reserva hasta el día en que se produzca por razones de seguridad.

Su paso por Chile

En su estadía por este territorio se desempeñó como barbero en el local ubicado al interior del Persa Estación Central, un lugar no muy lejano del pool ubicado frente a la Usach que el TDA utilizó para planear delitos.

Casi justo tres años después, su pareja, Génesis Ferrer, llegó a Chile. Lo hizo junto a uno de sus hijos el 28 de agosto de 2020 por un ingreso clandestino, según se puede apreciar en documentos de la investigación revisados por La Tercera. Al ser interrogada por las autoridades, dijo que venía a vivir con su pareja, Adrián Rafael Gámez Finol.

Con la banda ya desplegada, o activa como dicen los miembros del TDA, “El Turko” ejerció como líder de Los Piratas, siempre por debajo del Carlos Bobby. No es clara la fecha en que se va del país, pero según conocedores de su paso por Chile la última vez en que físicamente se le vio en territorio nacional fue en un secuestro cometido el 14 de diciembre de 2023. En ese hecho, una víctima de nacionalidad colombiana fue trasladada hasta una “casa del terror” ubicada en una toma de Maipú. La finalidad era ganar el mercado de la ketamina.

Fue justamente en esa comuna donde “El Turko” vio que podía mantener casas rústicas al interior de tomas para llevar a secuestrados. De hecho, allí fue donde terminó siendo llevado el teniente Ojeda.

En la acusación fiscal por ese caso se describe su forma de operar: “ Ejerce funciones de jefatura en Chile, siendo el primero, una de las personas encargadas de elegir a las víctimas de los secuestros , como también dividir las funciones entre los integrantes, disponiendo a sus subalternos conseguir elementos para cumplir los secuestros, tales como los vehículos, armas, entre otros, quienes después de realizados los trabajos deben reportarle y rendirle cuenta”.

“También imparte instrucciones directas a los otros estamentos para asegurar la impunidad de los partícipes de los delitos, encargándose, en algunos casos, de hacer los llamados extorsivos a los familiares para obtener el pago por la liberación de las víctimas en los secuestros”, se añade.

Un testigo protegido explicó cómo funcionaba la dinámica. “El Turko” no solo elegía al equipo, también repartía la plata: “ Él, para dividir el dinero, empieza a preguntar detalladamente quién materializó el secuestro y quiénes hicieron la contención, que son los que se quedan mirando para saltar por si algo sale mal . ‘El Turko’ decide cuánto se lleva cada grupo, y lo que sobra se lo queda él, junto con Bobby y los demás de la cúpula. Todos esos líderes están actualmente en el extranjero”.

Uno de sus favoritos para ejecutar los trabajos era Yolvi González, sujeto que se encuentra en prisión preventiva por el homicidio al teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez. Fue a Yolvi a quien encomendó el secuestro de un sujeto que trabajaba como barbero y vendía ropa en redes sociales realizado el 28 de febrero de 2024. Lo mismo cuando el 9 de abril de ese año le pidió ir a balear la fachada de un comerciante de Estación Central que no quiso pagar la vacuna para seguir trabajando.

De los documentos de la investigación se da cuenta que al “Turko” le gustaba que las cosas se hicieran a su modo y no de otro. Tras el crimen del teniente Sánchez, Gámez reprendió a Yolvi por el hecho señalándole que ahora quedarían “feos” y que la policía no les daría tregua. “Se apareció un maldito Superman”, fue la excusa que dio Yolvi González.

Así era su estilo. Lo mismo ocurrió cuando se enteró que Yolvi andaba cobrando extorsiones de locatarios del centro de Santiago que no estaban en sus registros. “‘El Turko’ les reclamó fuertemente por andar cobrándole a gente de trabajo”, dijo el testigo protegido.

En el caso de Ojeda fue quien creó el grupo de WhatsApp y eligió al equipo. Fue coordinando toda la operativa vía WhatsApp y videollamadas. En su salida del país se cree que primero se fue a Colombia y luego a West Valley City, Utah, Estados Unidos, donde terminó siendo detenido. Los investigadores mantienen en sus registros imágenes de su paso por ese país y donde se da cuenta de su poder adquisitivo. Por ejemplo, cuando uno de sus hijos cumplió 15 años le regaló una camioneta Toyota 4Runner.