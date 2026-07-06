Boric acepta invitación de Kast a La Moneda para conmemorar los 200 años de la Presidencia de Chile

El Presidente José Antonio Kast y el exmandatario Gabriel Boric se volverán a encontrar frente a frente este jueves en La Moneda, luego que el frenteamplista confirmó que asistirá a la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de Chile.

Al igual que a su antecesor director, la convocatoria del Jefe de Estado en ejercicio también fue extendida a otros exgobernantes, como la expresidenta Michelle Bachelet, quien aún está evaluando su asistencia, y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que sí asistirá.

El Presidente Kast ofrecerá un almuerzo de carácter protocolar en la casa de gobierno. La invitación también considera a la exprimera dama, viuda de Sebastián Piñera, Cecilia Morel.

No será el único acto de la jornada por el bicentenario de la Presidencia. Previo a la comida se desarrollará la tradicional ceremonia de Juramento a la Bandera, que coincide aquel día con la celebración en Chile del Día de la Bandera.

Para las 15.00 horas, posterior al almuerzo, está contemplada una ceremonia que se realizará en el Museo Histórico Nacional.

Así, Kast y Boric se volverán a encontrar en Palacio luego del cruce por los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) de junio pasado.

Esto, luego el expresidente decidió lanzar una arremetida inusual contra el Ejecutivo, a raíz de los cuestionamientos a su administración, en que se señaló que parte del problema fueron las expectativas que generó en los deudores su promesa en la materia.