Citas semanales y riesgo de desafueros: las conclusiones de la catarsis entre Kast y los presidentes de partidos

No había asesores ni ningún otro tipo de acompañante. La mañana del viernes, el Presidente José Antonio Kast protagonizó un encuentro que congregó a los ministros Claudio Alvarado, José García, y a cuatro presidentes de partido del oficialismo: Arturo Squella (Partido Republicano), Andrea Balladares (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

El espacio dio lugar a una catarsis que en el sector consideraban necesaria. Cada una de las colectividades ha acumulado malestar durante las últimas semanas, a raíz de la convivencia que se ha dado al interior del oficialismo. Sobre todo, durante la tramitación de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau que impulsó el P. Republicano junto al Partido Nacional Libertario -que no es parte del gobierno-, de la que algunos dirigentes de Chile Vamos -de RN, particularmente- se descolgaron.

Dentro de la conversación, se distinguió que sí hay coordinación para sacar adelante los proyectos del Ejecutivo. Y, por lo mismo, se hizo un llamado a evitar las guerrilas internas. De todas formas, se reiteró que no existe una coalición de gobierno. Desde un comienzo, tras ganar la segunda vuelta, Kast dejó claro que construir una alianza política de ese tipo no es un objetivo para él. Su apuesta pasa por que un sector amplio pueda coordinarse detrás de las grandes tareas de su administración.

Sin embargo, dentro del oficialismo existen voces que han planteado que es necesario dar un paso en esa dirección e, incluso, el propio Kast dejó abierta esa opción durante la semana pasada. Los que defienden esta idea recalcan que es necesaria sobre todo al pensar en los desafíos electorales venideros y en la eventual continuidad del proyecto político de este gobierno de la mano de alguien del sector como sucesor en la Presidencia.

De hecho, en el encuentro del viernes, el Mandatario reiteró que para él es fundamental entregar el poder a alguien del mismo sector.

Una de las conclusiones del encuentro, a raíz de las tensiones que hubo durante las semanas pasadas, fue mantener instancias periódicas de coordinación dentro del oficialismo: se acordó una reunión semanal o quincenal con ministros, la que será liderada por Alvarado y García. Si su agenda se lo permite, también se sumaría el Presidente Kast.

Uno de los temas que también se tomó la conversación fue el riesgo que corre el sector de la mano de los procesos judiciales que protagonizan dos senadores afines al oficialismo: Camila Flores (RN) y Miguel Ángel Calisto (independiente, integrante del comité Evópoli). En la cita se transparentó que existe una preocupación latente por el riesgo de perder la mayoría en el Senado.

Recientemente , Calisto pasó a tener la calidad de acusado en la causa “asesorías fantasmas”. Flores, en tanto, es investigada por presuntos delitos funcionarios, incluyendo fraude al Fisco.

En ese sentido, se comentó que la megarreforma -también conocida como proyecto de reconstrucción nacional, actualmente en tramitación- podría ser el último con una mayoría cómoda como la que se tiene en la actualidad. De hecho, para aprobar la idea de legislar esa iniciativa en la Cámara Alta, no se necesitó ningún voto de la oposición. Pedro Araya, del PPD, fue el único de ese bloque que se abstuvo en lugar de rechazar.

Cita en Cerro Castillo

Para profundizar en la coordinación de la alianza, Kast invitó para este martes a los diputados y senadores del Partido Republicano al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, instancia donde se espera -entre otras cosas- revisar la tramitación de la megarreforma, junto con otros proyectos clave para La Moneda. Lo propio se espera hacer con los parlamentarios de RN y la UDI en las próximas semanas.

Respecto a estos encuentros, el ministro Alvarado aseguró que “es una práctica habitual del Presidente de la República y de los ministros del área política de tener una comunicación directa, efectiva y permanente con quienes nos apoyan en la acción de gobierno. Y, en ese sentido, esta es una reunión adicional que se va a materializar en los próximos días y en el futuro indudablemente el calendario incorporará nuevamente a las otras fuerzas de nuestro sector”.

En Chile Vamos identifican que el P. Republicano ha sido el principal detonador de las tensiones que se han apoderado de la alianza de gobierno. Sobre todo, durante la tramitación de la acusación constitucional contra Grau.

A raíz de ese mismo proceso, hubo dirigentes republicanos que sinceraron que, para ellos, el P. Libertario es un aliado más cercano que Chile Vamos, con quienes sí gobiernan. Ese tema ha ido escalando en las últimas horas después de que el senador Luciano Cruz-Coke emplazara a la colectividad liderada por Johannes Kaiser a definir su rol en el gobierno.

“Las puertas están abiertas. El Partido Nacional Libertario no obstante no ser parte activa del gobierno, ha sido colaborador directo, inmediato y positivo”, dijo Alvarado al respecto.